С улиц Челябинска за ночь вывезено более полутора тонн снега

В Челябинске подрядчики продолжают уборку города от снега. В ночь с четвертого на пятое января на улицах областного центра работала 161 единица техники и 65 дорожных рабочих.
За ночь с улиц Челябинска вывезено одна тысяча 623 тонны снега.
«Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.
Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи, велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Сегодня, пятого января, на улицах Челябинска работает 218 единиц техники. В уборке задействовано 265 дорожных рабочих.
Обработка противогололедным материалом производится только на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.
Фото: пресс-служба администрации Челябинска