С улиц Челябинска за ночь вывезено более полутора тонн снега

За сутки умерло восемь южноуральцев с ковидом

Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с автобусом

В среду южноуральцы смогут сделать зарядку вместе с чемпионкой мира по бодифитнесу

В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада

Южноуральцы пожаловались на очередь к «Ласточке»

До конца каникул южноуральцы успеют бесплатно сдать тест на ковид в ТРК четырех городов

С улиц Челябинска за ночь вывезено более полутора тонн снега

В Челябинске подрядчики продолжают уборку города от снега. В ночь с четвертого на пятое января на улицах областного центра работала 161 единица техники и 65 дорожных рабочих.

За ночь с улиц Челябинска вывезено одна тысяча 623 тонны снега.

«Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.

Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи, велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сегодня, пятого января, на улицах Челябинска работает 218 единиц техники. В уборке задействовано 265 дорожных рабочих.

Обработка противогололедным материалом производится только на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска