Сезон в Челябинском театре драмы закроет «Дон Жуан»

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова 16 июня завершает премьерой 102 творческий сезон. В связи с ремонтом основного здания новый спектакль будет показан на сцене Театра ЧТЗ. Постановку спектакля по пьесе швейцарского драматурга Макса Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» осуществил режиссер из Санкт-Петербурга Николай Реутов.

«Заглавный герой пьесы, знаменитый севильский соблазнитель и дуэлянт Дон Жуан в этот раз предстанет перед зрителями в непривычном образе, - рассказывает заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - Это человек, наделённый особым взглядом на мир и обладающий рациональным складом ума, по-прежнему одержим, но одержим не тягой к чувственным наслаждениям, а чем-то более возвышенным, чем женщина. Не пустых развлечений ищет он, а познания абсолютной истины. Той самой истины, что в отличие от любви не зависит от случайности. Его религией становится геометрия. Для Дон Жуана только она - путь к надёжности и познанию бытия: «То, что справедливо сегодня, справедливо и завтра - и когда я умру, все это останется».

Возможно, как человек, познавший измену и предательство, страдающий от лживости реальной жизни, Дон Жуан сможет найти спасение в мире идеальных линий и пропорций. Как писал об этом сам Макс Фриш: «Красота - ясность, точность, прозрачность, - всё это привлекает Дон Жуана к геометрии». А, быть может, ему уготована участь жертвы собственной репутации, когда, попав в порочный круг общественных стереотипов, он будет вынужден носить маску обольстителя женщин, распутника и повесы…».

Хотя сам драматург важным качеством своего героя называет чувство стыда, считает его интеллектуалом, человеком мыслящим, который «жаждет абсолюта и больше не верит в возможность его постижения». И потому-то своим богохульством, высокомерием, зубоскальством прикрывает скуку, глубочайшую тоску и сердечную боль.

В спектакле «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» заняты: народный артист России Борис Петров, заслуженная артистка России Татьяна Скорокосова, Михаил Зузнев, Карина Исмаилова, Денис Кирш, Ольга Рождественская, Ольга Побродилина, Дарья Сысоева, Дмитрий Олейников, Евгений Болтнев, Иван Грачёв, Сергей Исмаилов, Анна Каймашникова, Мария Трофимова, Анастасия Аляева, Ксения Зузнева.

Стоит отметить, что прошедший творческий сезон был для труппы непростым. С началом капитального ремонта театра, его главной сцены и зрительского фойе коллектив был вынужден работать на площадках дворцов культуры и других театров города. Однако это не повлияло на творческий процесс и выпуск премьерных спектаклей. Афишу театра драмы пополнилась названиями шести новых постановок - это «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика, «Дом Бернарды Альбы» Ф.Г. Лорки, «Андреева ночь» Р.Михайлова, «Доходное место» А. Островского, «Дети ворона» Ю. Яковлевой и последняя премьера - «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша, которая состоится 16 июня в 19 часов на сцене Театра ЧТЗ.