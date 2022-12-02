02.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
02.12.2022
Главный художник Челябинска назначен вице-президентом Союза дизайнеров России
02.12.2022
ММК-МЕТИЗ оценили как отличного поставщика
02.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Братской
02.12.2022
Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта
02.12.2022
Пять малых городов Челябинской области претендуют на федеральное финансирование проектов благоустройства
«Сказка зимнего города» от Камерного театра Челябинска
Первый новогодний подарок ценителям изобразительного искусства
18.10.2022
Вернисаж Ольги Паршиной состоится сегодня в Камерном театре
13.10.2022
Камерный театр Челябинска в Новый год покажет сказку о старой волшебнице
20.09.2022
Роспись по живому: в Камерном театре Челябинска появятся живые картины Серебровского
02.09.2022
Камерный театр занялся химией отношений и запускает серию психотренингов
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022