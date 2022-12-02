«Сказка зимнего города» от Камерного театра Челябинска

В фойе–галерее Камерного театра Челябинска в канун первого дня зимы и в преддверии новогодних праздников открылась поистине сказочная выставка, которая так и называется «Сказки зимнего города». Молодая художница Наталья Булаева посвятила свою персональную выставку родному городу, и она стала первым новогодним подарком ценителям изобразительного искусства.

На вернисаже зрители увидели знакомые городские пейзажи, любимые места своего отдыха, в том числе здание Камерного театра. Картины художницы, выполненные в технике наивного искусства, привлекают внимание посетителей буквально с порога своей трогательностью, душевностью, домашней атмосферой и тёплым светом семейного счастья. На открытии выставки помимо волшебных картин можно было увидеть декоративные игрушки-сувениры, изготовленные художницей, получить открытку с её автографом, и даже поучаствовать в розыгрыше билетов на спектакли Камерного театра. По словам Натальи Булаевой, она планирует посвятить родному Челябинску целую серию картин. А сегодня работает в театре, создавая к новогодним праздникам сказочное оформление его фойе и зала.

Наталья Булаева родилась в Челябинске, училась в Южно-Уральском госуниверситете, где осваивала технологию художественной обработки материалов. Ее книга с мастер-классами по созданию 12 авторских кукол и игрушек заняла II место в конкурсе в Ижевске. Первая персональная выставка её картин состоялась в 2012 году. Одна из ее работ, картина “Рыцарь и его верный конь”, в 2014 году заняла II место в Португалии, в номинации Наивное искусство. Работы художницы находятся в частных коллекциях России, стран СНГ и США.

Выставка «Сказки зимнего города» продолжит работу в Камерном театре до 20 декабря.