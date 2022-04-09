«Сокровенны разговоры» и «Курские песни»: в Челябинске выступит старейший хор Урала

На сцене концертного зала имени Сергея Прокофьева в Челябинске в 18 часов 16 апреля выступит старейший профессиональный хор Урала - Магнитогорская академическая хоровая капелла имени Эйдинова, созданная в последние месяцы Великой Отечественной войны.

Сегодня, в час испытаний, россияне тоже опираются на русскую музыку, вселяющую гордость за нашу страну, за ее великую культуру: на концерте в столице Южного Урала прозвучат народные песни и сочинения мастеров ХХ века.

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Кантата крупного московского композитора Николая Сидельникова «Сокровенны разговоры» - это замечательная музыка и подлинные народные тексты. Это драматическое полотно, на пределе эмоций рассказывающее о суровых событиях, выпадающих на долю человека. И тогда в памяти высвечивается самое важное, самое сокровенное. Композитор создал виртуозную партитуру, за которую берутся лишь суперпрофессиональные коллективы, в их числе Магнитогорская капелла.

Во втором отделении заявлена самая знаменитая кантата ХХ века – «Курские песни» Георгия Свиридова. Автор обратился к напевам своих родных мест. Из семи песен он выстроил повесть о судьбе женщины, где все рядом - и радость, и беда. Но побеждают свет и надежда.

Чистыми красками расцветят программу три миниатюры Георгия Свиридова и венок русских народных песен.

Нынешнее выступление Магнитогорской капеллы перекликается с ее первым концертом в Челябинске, который состоялся весной 1945-го года и прошел с большим успехом: челябинская публика восторженно встретила музыкантов. Это был первый гастрольный выезд коллектива.

Билеты на концерт 16-го апреля можно приобрести в городских зрелищных касса, отмечают в дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.