«Сокровища главного волшебника» для детей воинов из Чебаркуля

Златоустовский театр «Омнибус» в новогодние праздники порадовал детей военнослужащих Чебаркульской гвардейской танковой дивизии увлекательной музыкальной сказкой «Сокровища главного волшебника».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, это была четвертая поездка творческого коллектива в воинскую часть. Перед началом представления к ребятам и их родителям со словами поддержки и с новогодним поздравлением обратились директор «Омнибуса» Александр Романов и глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский. А потом зрители с восторгом принимали невероятную историю, в которой украденные пиратами у Деда Мороза подарки вызвались отыскать Леший с Бабой Ягой. Яркая, динамичная сказка с веселыми героями, с мелодичной музыкой, с неожиданным поворотом сюжета пришлась по душе не только детям, но и взрослым. Над её постановкой работала творческая бригада «Омнибуса»: режиссёр Борис Горбачевский, художник-Лилия Файзулина, композитор (он же директор театра) Александр Романов, хореограф Виктория Пестова.

Встреча получилась по-настоящему новогодней. Свои впечатления о ней и благодарность театру зрители оставили в отзывах: «Отличный сюжет, интересная постановка, прекрасная игра актеров, нам очень понравилось». «Спасибо за добрые, чистые и позитивные эмоции!» Командование танковой дивизии вручило Благодарственное письмо директору театра Александру Романову «За вклад в развитие военно- шефской деятельности и организацию просветительских, культурных мероприятий в Чебаркульском гарнизоне».

Новогодняя сказка дала старт новым встречам театра Златоуста в воинской части Чебаркуля в наступившем 2023 году. Ближайшая состоится уже в феврале.