Солист челябинского театра прошел во второй тур международной «Романсиады»

Солист челябинской театра оперы и балета имени Глинки Виталий Савельев прошел отборочный Западно-Сибирский тур XXVI международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» и завоевал диплом первой степени.

Региональный конкурс проходил в родном городе Виталия – Тюмени. В отборочном туре выступили свыше ста артистов, в возрастной категории челябинского исполнителя было около 25 участников из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Новосибирской, Томской и других областей.

Для «Романсиады» Виталий Савельев выбрал произведения Сергея Рахманинова «Я был у ней» и Бориса Прозоровского «Я не вернусь». В итоге жюри отметило его дипломом первой степени, а художественный руководитель конкурса Галина Преображенская пригласила поучаствовать в следующем туре, который состоится в Москве четвертого ноября.

По словам Виталия, интерес к романсу у него возник еще во время учебы в консерватории. Этой же теме он посвятил магистерскую диссертацию. Более того, в Тюмени артист создал театр романса, который вот уже четыре года радует зрителей разнообразными концертными программами.

Увидеть Виталия Савельева на сцене челябинского театра оперы и балета можно будет 28-го октября в оперетте «Веселая вдова». Артист исполнит роль Графа Данило. Билеты на спектакль доступны по Пушкинской карте.

СПРАВКА

Впервые «Романсиада» состоялась в 1997 году. Автором проекта стала известная пианистка и музыковед, заслуженная артистка России Галина Преображенская. Основой «Романсиады» являются региональные конкурсы, на которых производят отбор участников, и только 20 исполнителей получают возможность выступить в Москве и побороться за звание лауреата.