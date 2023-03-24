Сотрудники Исторического музея Южного Урала побывали в городе будущего Фотофеста

В Миассе (Челябинская область) состоялась встреча челябинских музейщиков с представителями городской администрации, темой которой стал предстоящий «Фотофест».

С дружеским визитом в мэрии побывали директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, замдиректора Максим Грицук, завотделом фотонаследия Сергей Коляскин.

О результатах встречи рассказал Максим Грицук, сообщивший, что были окончательно решены ключевые вопросы по организации марафона.

Миасская сторона предложила наиболее интересные объекты для съемок - в том числе и в старом городе. Продуманы маршруты, по которым будут двигаться фотографы, чтобы в течении суток успеть сделать максимальное количество удачных кадров.

Договорились и о том, что Миасс предоставит автомобили для марафонцев, о выставке лучших работ и о фотоальбоме «Один день из жизни Миасса», который должен выйти из типографии в ноябре - к 250-летию города.

Как рассказали в пресс-службе Исторического музея, предприятия Миасса подготовят поощрительные призы (независимо от официального жюри) для авторов, чьи фотографии им больше всего понравятся.

В музее напомнили, что участвовать в марафоне и получить шанс на победу может любой человек с фотоаппаратом - независимо от возраста, пола и уровня мастерства.