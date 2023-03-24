24.03.2023
«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс
24.03.2023
Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении
24.03.2023
Сотрудники Исторического музея Южного Урала побывали в городе будущего Фотофеста
24.03.2023
Сельские семьи Челябинской области строят жильё с государственной поддержкой
24.03.2023
«Худсовет» завершает свою работу в Челябинске гала-концертом
24.03.2023
Весенняя традиция молодежного театра
Сотрудники Исторического музея Южного Урала побывали в городе будущего Фотофеста
12.07.2021
«Фотофест-2021» завершился. Первые впечатления и итоги
03.06.2021
«ФотоФест-2021» приглашает профессионалов и фотолюбителей
14.06.2019
Фотомарафон в Магнитке стартовал. Ждем неповторимых снимков из города металлургов
30.05.2019
Гости и программа международного фестиваля «Фотофест-2019»
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023