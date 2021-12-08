Сто лет вместе с городом: Челябинский театр драмы имени Н. Орлова отмечает юбилей

Завтра, 9декабря, коллектив Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова отметит свой 100-летний юбилей в кругу друзей, коллег и поклонников.

«Наш театр отсчитывает свою историю с 9 декабря 1921 года и является одним из старейших на Урале, - рассказывает заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - Здесь работали такие выдающиеся деятели театрального искусства как: Э. Краснянский, Н. Медведев, Д. Афанасьев, Д.Лидер, С. Вадова, А. Лескова, Е.Агеев, П. Кулешов, В. Милосердов, Л. Варфоломеев, Ю. Цапник. Тридцать лет художественным лидером творческого коллектива был народный артист России Наум Юрьевич Орлов, имя которого театр носит по праву. Ведь именно Наум Орлов вывел Челябинскую драму в число ведущих театров России. И в 1986 году театру было присвоено почетное звание Академический».

Сегодня, спустя сто лет, коллектив театра, сохраняя его лучшие традиции, продолжает жить активной творческой жизнью. Он открыт новым идеям и контактам, гастролирует по стране, участвует в фестивалях, он востребован и любим публикой, интересы и предпочтения которой обязательно учитываются. В его репертуаре - комедии и трагедии, детские спектакли и поэтические вечера, классические драматические спектакли и современные пьесы, музыкальные шоу. Ведущие его труппы, всеми известные и любимые Валентина Качурина, Борис Петров, Татьяна Каменева, Татьяна Скорокосова, Михаил Гребень, Алексей Мартынов, Татьяна Руссинова, Ольга Сафронова, Фаина Охотникова, Татьяна Вяткина, Николай Осминов, Владислав Коченда, Ирина Бочкова, Екатерина Зенцова и многие другие. Успех театра, его широкая популярность обязаны их мастерству и таланту, а также слаженной работе всех его служб и цехов.

С начала нынешнего 101-го сезона из обширной юбилейной программы уже состоялись четыре премьеры, прошли творческие встречи с актерами и режиссерами, показы фестивальных спектаклей. Также реализованы несколько крупных экскурсионных проектов, связанных с историей создания и деятельности театра на протяжении ста минувших лет. А незадолго до юбилейного торжества совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала была открыта уникальная экспозиция «Сто лет вместе с городом. Театр в лицах». Но завтрашний торжественный вечер в

честь векового юбилея не станет финальным аккордом в череде ярких знаменательных событий. Он станет скорее многоточием, так как уже в декабре состоится премьера спектакля в жанре фрик-кабаре «12 стульев» по мотивам романа И. Ильфа и Е. Петрова. А сразу после этой премьеры будет дан старт традиционной новогодней кампании, в афишу которой включены три ярких музыкальных спектакля для южноуральской детворы.

Что же касается юбилейного торжества, то публика увидит представление в стиле актёрского капустника с танцами, песнями и отрывками из знаковых спектаклей. Будут поздравления и приветствия от руководителей города и области, от коллег из других театров и церемония награждения сотрудников театра-юбиляра.

На праздник приглашено более 300 гостей, в числе их будут актеры и режиссеры, чья карьера начиналась на подмостках челябинской драмы, а сегодня многие из них являются ведущими актерами и постановщиками лучших российских театральных трупп, включая Москву и Санкт-Петербург.

Так что завтра на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова встретится его прошлое и настоящее. Ведь юбилей – это повод оглянуться на пройденный за сто лет путь. Но не для того, чтобы окунуться в приятные воспоминания, а для того, чтобы, не останавливаясь, продолжить стремительное движение вперед. Движение в новое столетие, в новый творческий век.