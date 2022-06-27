Театр «НитьЯ» снова в Челябинске

В Челябинском институте культуры по адресу ул.Орджоникидзе 36а 13 и 14 июля, в 19:00, пройдут показы спектаклей театра «НитьЯ». Его актеры приглашают зрителей в живое и увлекательное путешествие по необозримым просторам человеческой души.

Зритель театра – первооткрыватель мира, бескрайние просторы которого бережно хранят тайну его жизни. А артисты театра «НитьЯ» – это неугомонные энтузиасты, убежденные действием вечно юного слога, верящие в его всепробуждающую силу, живущие ясными идеалами своего театра несущего миру радостный свет всеобщего счастья.

Спектакль «Чудотворцы» челябинцы увидят 13 июля. «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных.

А 14 июля покажут постановку «Глубокое Отражение». Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

*Спектакли театра «Нитья»-это наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Они могут заменить поход к семейному психологу или на тренинг.

Многим парам спектакли уже помогли по-новому взглянуть на свои отношения,найти вдохновение друг в друге и справиться с неизбежно возникающими кризисами.

Шаг за шагом театр «Нитья» открывает в вас совершенно новое состояние — состояние счастья.

Театр «НитьЯ» — Театр для души!

Билеты на спектакли можно купить здесь.