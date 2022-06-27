Театр «НитьЯ» снова в Челябинске

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.06.2022

Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшие выходные, 25 и 26 июня, на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина», что н
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.06.2022

В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2022

Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2022

Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Театр Нитья
Театр
Нитья
Культура
27.06.2022 13:00

Театр «НитьЯ» снова в Челябинске

В Челябинском институте культуры по адресу ул.Орджоникидзе 36а 13 и 14 июля, в 19:00, пройдут показы спектаклей театра «НитьЯ». Его актеры приглашают зрителей в живое и увлекательное путешествие по необозримым просторам человеческой души.

Зритель театра – первооткрыватель мира, бескрайние просторы которого бережно хранят тайну его жизни. А артисты театра «НитьЯ» – это неугомонные энтузиасты, убежденные действием вечно юного слога, верящие в его всепробуждающую силу, живущие ясными идеалами своего театра несущего миру радостный свет всеобщего счастья.

Спектакль «Чудотворцы» челябинцы увидят 13 июля. «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных.

А 14 июля покажут постановку «Глубокое Отражение». Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

*Спектакли театра «Нитья»то наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Они могут заменить поход к семейному психологу или на тренинг. 
Многим парам спектакли уже помогли по-новому взглянуть на свои отношения,найти вдохновение друг в друге и справиться с неизбежно возникающими кризисами.
Шаг за шагом театр «Нитья» открывает в вас совершенно новое состояние — состояние счастья.
Театр «НитьЯ» — Театр для души!

Билеты на спектакли можно купить здесь.

Театр Нитья
Театр
Нитья
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Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект. О
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Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли.
27.06.2022

Кубок Стэнли снова попал в челябинские руки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области изменили срок оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, у
27.06.2022

Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшие выходные, 25 и 26 июня, на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина», что н
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Сергей Миронов против отмены стройнадзора в дорожном строительстве и ремонте дорог

23.06.2022 14:45

Южноуральцев приглашают на выставку, посвященную слепоглухим людям

23.06.2022 13:52

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