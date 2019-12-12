Театры Челябинской области готовят к Новому году 300 представлений
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 09:20
Автор: 
Виктория Олиферчук

Первой открывает новогоднюю кампанию челябинская филармония – 14 декабря в органном зале «Родина» пройдет новогодний бал в ползунках. Всего концертов для самых маленьких зрителей запланировано семь, поэтому билеты на эти представления раскуплены давно.

Пионером среди театров вновь стал Камерный театр – уже 20 декабря он пригласит зрителей на первые новогодние утренники. Также Камерный театр в передовиках по новогоднему репертуару – сразу четыре сказки на выбор предлагается детям и их родителям: «Волшебные часы», «Вверх тормашками», «Лешик и звезда», «Сказ о том, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал».

По три разных наименования в новогодних афишах филармонии и оперного театра.  Премьеры пройдут параллельно в двух залах филармонии:  23 декабря в концертном зале Прокофьева ансамбль танца «Урал» вместе с детской студией сыграют премьеру музыкального спектакля «Секреты Питера Пэна», 25 декабря эстафету подхватит органный зал, где состоится премьера сказки-фэнтези «Про Фей и Дракона».

В оперном театре восстанавливают мюзикл «Русалочка», а также готовят 14 новогодних вечеров для взрослой публики: балет «Щелкунчик» и Штраус-концерт.

Рекордсменом по количеству показов в этот раз стал челябинский театр кукол. Сейчас там полным ходом идут репетиции нового спектакля «Морозко», который театр планирует показать с 21 декабря по 12 января 63 раза.

На втором месте по массовым мероприятиям челябинская филармония, благодаря двум залам, она поставила в план 55 новогодних представлений.

Замыкает тройку лидеров златоустовский театр «Омнибус». В этом году театр также приготовил премьеру – спектакль «Счастливый новогодний билет» и запланировал 48 показов.

Плюсом к общему списку добавятся губернаторские елки, которые пройдут во время зимних каникул с 7 по 14 января в 10 городах области, в общей сложности артисты разных театров сыграют 12 представлений для ребятишек из 43 территорий.

Автор: 
Виктория Олиферчук
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