Третий звонок перед «Балетом»: Wink представил финальный трейлер сериала

Видеосервис Wink, «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия» представили зрителям финальный трейлер и характер-постеры 8-серийной психологической драмы «Балет» (18+).

Режиссёром-постановщиком нового сериала выступил Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END, а хореографом-постановщиком стал лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Первая серия «Балета» будет доступна зрителям уже завтра, 18 мая, эксклюзивно в видеосервисе Wink , пополнив линейку проектов Wink Originals.

В сериале «Балет» снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин) и его семьёй. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

Алла Сигалова («Рута Майерс»):

«Рута по сути делает попытку вернуться в своё прошлое — а этого никогда не надо делать, даже если очень хочется и кажется, что именно там ты найдешь то, что ищешь. Не найдёшь. Это всегда будут разочарование и боль. Нельзя вернуться туда, где ты был счастлив, где ты прожил какие-то очень яркие моменты своей жизни, потому что ты будешь ждать, что они повторятся. Но ты не встретишь людей, которых ты любил такими же, какими ты их любил 40 лет назад».

Маруся Фомина («Анна Харитонова»):

«Моя героиня очень долго трансформировалась в процессе работы над сценарием. В итоге в этой истории она решится сделать то, о чем действительно мечтала. Все современные коучи наверняка гордились бы Аней, потому что она не побоялась в какой-то момент изменить жизнь и прийти к своей цели, к своему счастью, найти себя».

Игорь Гордин («Андрей Пронин»):

«Я играю художественного руководителя театра оперы и балета. Мой герой в течение сериала проходит определенный путь от артиста балета, человека творческого до функционера, чиновника — и в этой трансформации он сам чувствует элемент предательства по отношению к профессии. Однако при этом это человек беззаветно любящий театр. Но есть и параллельная — любовная, лирическая, драматическая — линия его отношений с Рутой, главной героиней, балетмейстером, история их любви длиной в 40 лет. Я сам в последние лет 10 играю в основном мерзавцев и гадов, и вдруг такой рефлексирующий персонаж. Для меня это стало большой и приятной неожиданностью».

Фёдор Бондарчук («Игорь Корнеев»):

«Русский современный и классический балет — это страсть, талант, боль, нечеловеческая работа, стремление к успеху и амбиции, короткая творческая жизнь, а значит, сжатая во времени. Концентрация желаний, стремлений в моменте там нереальная: ты должен за это время получить образование, состояться профессионально, выйти на пенсию, оставить что-то после себя, расчистить свой путь от конкурентов (ведь образные анекдоты про стекло в пуантах имеют место быть). Но одновременно со всем этим у тебя появляется новая большая “семья”: ведь как в кинематографе, так и в театре мы идем по жизни вместе с сумасшедшими людьми, женами и мужьями, склоками и разборками… И так или иначе все эти страсти переносим на сцену».

Ирина Апексимова («Алла Пронина»):

«Я играю сильную женщину, которая рядом с достаточно слабым мужчиной сражается за свою семью — за благополучие как их детей, так и своего, скажем так, не очень сильного супруга. Сражается она с небольшим даже, как мне кажется, криминальным отклонением. Плюс, это дочь высокопоставленного советского чиновника. Она была когда-то давно связана с балетом, и с ненавистной ей Рутой они даже танцевали в одной команде, где у моей героини не вышло стать суперзвездой — с тех времен в общем-то и закручивается весь сюжет сериала».

Елена Морозова («Лариса»):

«С моей героиней происходят изменения. Она отдала балету всю жизнь, и когда-то надеялась, что будет танцевать на сцене, но этого так и не произошло. Лариса просто поняла, что на конкуренцию в мире балета она не тянет и направила свою любовь к театру в административную работу — стала главой репертуарной части нашего главного балетного театра. После возвращения Руты и всеми с этим связанными событиями она находит шанс занять большую должность — и руководить она начинает уже не только театральными процессами, а людьми, причем не слишком оглядываясь на них самих. Её можно назвать злодейкой, но в сердце ее живет иллюзия и сумасшедшее переживание за театр, за свое детище, за то, чтобы сделать лучше. Она отстаивает только свой театр, потому что в жизни у нее на самом деле больше ничего нет».

В сериале «Балет» зритель увидит семь постановок, часть из них специально создана для проекта, а часть — легендарная театральная классика («Пахита», «Жизель», «Лебединое озеро»), снятая группой сериала в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съемках приняли участие балетные труппы ведущих театров страны — театра «Балет Москва», Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбль «Березка».

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль «Балета», разработанный хореографом Владимиром Варнавой совместно с режиссёром-постановщиком Евгением Сангаджиевым, вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе» . Это первый случай в истории российского кино — когда созданное специально для экрана художественное произведение вошло в реальный театральный репертуар.