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балет
Классический Национальный Русский балет
Лебединое озеро
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04.04.2023 09:16
Фото: Классический Национальный Русский балет

В Челябинске 13 апреля пройдет балет «Лебединое озеро»

 Балет «Лебединое озеро» в постановке Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича пройдет в ДК Железнодорожников,  13 апреля 2023 в 19:00 (6+)

«Лебединое озеро». Балет в двух действиях. Постановка Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича.

 «Классический Национальный Русский балет» — успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.  Успешный коллектив, зарекомендовавший себя как профессиональный, трудолюбивый коллектив, который не останавливается на достигнутом. В коллективе работают не только талантливая перспективная молодежь, но и артисты имеющие опыт работы на сцене именитых театров. Лауреаты международных конкурсов и Заслуженные артисты России.

Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Балет в двух действиях

Великая музыка: П.И. Чайковский

Хореография: Мариус Петипа в редакции В. Бутримовича

Костюмы и декорации: Владимир Жуков

Прима-балерина — Ксения Пухловская

Первый солист — Александр Бутримович

Первая солистка — Анна Свирина

КОРДЕБАЛЕТ — 30 танцоров и балерин.

Бутримович Виталий Николаевич — Заслуженный деятель искусств России, Лауреат конкурса балетмейстеров (Большой театр, г. Москва). Работал артистом и балетмейстером в Белорусском театре оперы и балета. С 1975 по 1993 год был главным балетмейстером Челябинского театра оперы и балета, Белорусского театра музыкальной комедии, Государственного ансамбля танца БССР, сотрудничал с цирковой студией пантомимы «Спартак» п/р Народного артиста СССР Мстислава Запашного. В 1993 году был приглашен на должность главного балетмейстера Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, а с 2003 года Виталий Бутримович совмещал эту должность с должностью художественного руководителя Красноярского Ансамбля танца им. Годенко.

Бутримович Александр Витальевич — выпускник Российской Академии Театрального Искусства(ГИТИС), Лауреат и обладатель бронзовой медали 9 Международного конкурса артистов балета и хореографов г. Москва Большой театр под председательством Ю. Н. Григоровича Обладатель специального приза Вацлава Нижинского «Надежда Мирового балета», Лауреат и обладатель золотой медали конкурса артистов балета г. Краснодар 2004г под председательством Ю. Н. Григоровича. С 2001 года неизменно исполнял ведущие партии в следующих театрах: Большой Национальный Академический театр оперы и балета Республики Беларусь, Красноярский Академический театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, Нижегородский Академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Сердца зрителей будут трепетать от «Лебединого озера» вечно!

В чем секрет успеха знаменитого балета?

Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» — лучший балет, который я когда-либо слышал.... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия«.

И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан 130 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то что будет волновать людей вечно.

Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен более 1000 раз. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке, зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического Национального Русского балета» не станет исключением. Великая музыка и хореография в исполнении московских артистов снова заставит ваши сердца трепетать!

Продолжительность — 2 часа с одним антрактом

Отзыв: Балет "Лебединое озеро" - Классический Национальный Русский балет п/р Александра Бутримовича (Россия, Москва) из открытых источников:

 «Лебединое озеро один из самых известных и сложных балетов, мы с мужем оказались в Нижнем Новгороде проездом, мы  москвичи, любим балет, обычно смотрим в Большом, в Станиславского, и не ожидали многого от этого похода на Лебединое, но получили большое удовольствие от работы артистов балета под руководством Александра Бутримовича! Танцуют с удовольствием, переносят в сказочную атмосферу, создают праздник на сцене, костюмы достойные! Если будет возможность увидеть спектакли этого театра ещё, пойдём с радостью! - Благодарю артистов и организаторов! 21.03.22 БКЗ Юпитер Нижний Новгород, спектакль очень понравился! Танцевали с душой!»

Балет «Лебединое озеро» в постановке Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича , ДК Железнодорожников,  13 апреля 2023 19:00.(6+). Билеты в городских зрелищных кассах.

 

балет
Классический Национальный Русский балет
Лебединое озеро
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C реализацией экологических программ на ЧЦЗ ознакомились депутаты Законодательного собрания Челябинской области

31.03.2023 18:27

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

31.03.2023 18:19

Южноуральцы могут помочь в формировании библиотек для воинских частей

31.03.2023 18:15

В главном храме Челябинской епархии каждую пятницу совершают молебен о воинах

31.03.2023 17:37

Челябинск отметит День единения народов России и Беларуси

31.03.2023 16:59

«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД

31.03.2023 16:53

В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро

31.03.2023 16:27

Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства

31.03.2023 15:44

В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях

31.03.2023 15:33

В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане

31.03.2023 15:20

В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль

31.03.2023 15:15

Первые выходные апреля будут теплыми и ветреными

31.03.2023 15:08

Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах

31.03.2023 14:20

Михаил Скоков: «В Челябинской области улучшилась раскрываемость преступлений»

31.03.2023 14:16

В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных

31.03.2023 13:41

В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера

31.03.2023 13:21

Наталья Котова сообщила челябинцам о начале генеральной уборки города

31.03.2023 12:54

Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области

31.03.2023 12:51

Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке

31.03.2023 12:32

Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля

31.03.2023 12:29

Первого апреля стартует весенняя призывная кампания

31.03.2023 12:25

Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах

31.03.2023 12:13

Юная челябинская гимнастка завоевала полный комплект медалей чемпионата России

31.03.2023 12:02

Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами

31.03.2023 11:58

АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока

31.03.2023 11:54

Государственная поддержка картофелеводства на Южном Урале увеличится втрое

31.03.2023 11:52

Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела в отношении тех, кто станет добровольцем

31.03.2023 11:36

Челябинские КВНщики покоряют телевизионные лиги Клуба веселых и находчивых

31.03.2023 11:18

Ситуацией со строительством в Челябинском городском бору заинтересовался Бастрыкин

31.03.2023 11:13

В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников

31.03.2023 09:40

Ученые ЮУрГУ нашли способ предсказывать долговечность композитов для авиации

31.03.2023 09:38

В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей

31.03.2023 09:29

В Челябинске в выходные троллейбусы №12 и 17 изменят свои маршруты

31.03.2023 09:19

В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги

31.03.2023 09:10

В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга

30.03.2023 19:14

Челябинская область получила еще 1,6 миллиарда, большую часть направит на дороги и инфраструктуру

30.03.2023 18:52

В Челябинской области расширят категорию детей погибших участников войны

30.03.2023 18:13

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца