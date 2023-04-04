В Челябинске 13 апреля пройдет балет «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро» в постановке Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича пройдет в ДК Железнодорожников, 13 апреля 2023 в 19:00 (6+)

«Лебединое озеро». Балет в двух действиях. Постановка Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича.

«Классический Национальный Русский балет» — успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Успешный коллектив, зарекомендовавший себя как профессиональный, трудолюбивый коллектив, который не останавливается на достигнутом. В коллективе работают не только талантливая перспективная молодежь, но и артисты имеющие опыт работы на сцене именитых театров. Лауреаты международных конкурсов и Заслуженные артисты России.

Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Балет в двух действиях

Великая музыка: П.И. Чайковский

Хореография: Мариус Петипа в редакции В. Бутримовича

Костюмы и декорации: Владимир Жуков

Прима-балерина — Ксения Пухловская

Первый солист — Александр Бутримович

Первая солистка — Анна Свирина

КОРДЕБАЛЕТ — 30 танцоров и балерин.

Бутримович Виталий Николаевич — Заслуженный деятель искусств России, Лауреат конкурса балетмейстеров (Большой театр, г. Москва). Работал артистом и балетмейстером в Белорусском театре оперы и балета. С 1975 по 1993 год был главным балетмейстером Челябинского театра оперы и балета, Белорусского театра музыкальной комедии, Государственного ансамбля танца БССР, сотрудничал с цирковой студией пантомимы «Спартак» п/р Народного артиста СССР Мстислава Запашного. В 1993 году был приглашен на должность главного балетмейстера Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, а с 2003 года Виталий Бутримович совмещал эту должность с должностью художественного руководителя Красноярского Ансамбля танца им. Годенко.

Бутримович Александр Витальевич — выпускник Российской Академии Театрального Искусства(ГИТИС), Лауреат и обладатель бронзовой медали 9 Международного конкурса артистов балета и хореографов г. Москва Большой театр под председательством Ю. Н. Григоровича Обладатель специального приза Вацлава Нижинского «Надежда Мирового балета», Лауреат и обладатель золотой медали конкурса артистов балета г. Краснодар 2004г под председательством Ю. Н. Григоровича. С 2001 года неизменно исполнял ведущие партии в следующих театрах: Большой Национальный Академический театр оперы и балета Республики Беларусь, Красноярский Академический театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, Нижегородский Академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Сердца зрителей будут трепетать от «Лебединого озера» вечно!

В чем секрет успеха знаменитого балета?

Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» — лучший балет, который я когда-либо слышал.... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия«.

И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан 130 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то что будет волновать людей вечно.

Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен более 1000 раз. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке, зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического Национального Русского балета» не станет исключением. Великая музыка и хореография в исполнении московских артистов снова заставит ваши сердца трепетать!

Продолжительность — 2 часа с одним антрактом

Отзыв: Балет "Лебединое озеро" - Классический Национальный Русский балет п/р Александра Бутримовича (Россия, Москва) из открытых источников:

«Лебединое озеро один из самых известных и сложных балетов, мы с мужем оказались в Нижнем Новгороде проездом, мы москвичи, любим балет, обычно смотрим в Большом, в Станиславского, и не ожидали многого от этого похода на Лебединое, но получили большое удовольствие от работы артистов балета под руководством Александра Бутримовича! Танцуют с удовольствием, переносят в сказочную атмосферу, создают праздник на сцене, костюмы достойные! Если будет возможность увидеть спектакли этого театра ещё, пойдём с радостью! - Благодарю артистов и организаторов! 21.03.22 БКЗ Юпитер Нижний Новгород, спектакль очень понравился! Танцевали с душой!»

Балет «Лебединое озеро» в постановке Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича , ДК Железнодорожников, 13 апреля 2023 19:00.(6+). Билеты в городских зрелищных кассах.