В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области

Сегодня, 17 мая, в театре драмы имени Наума Орлова пройдет гала-концерт лауреатов 14 всероссийского конкурса актерской песни имени Клавдии Шульженко. В нем примут участие артисты со всего региона и из Екатеринбурга, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель председателя Челябинского областного отделения «Союза театральных деятелей РФ» Людмила Шитова.

В этом году концерт посвящен организатору и вдохновителю конкурса – заслуженной артистке России Марине Аничковой, ушедшей из жизни в 2020 году.

На гала-концерте драматические артисты и студенты актерских отделений представят все жанры песенного творчества. Это и классика, и рок, и народная песня, и современные зарубежные хиты.

«В гала-концерте примут участие все профессиональные театры области и города. Это и Златоуст, и Озерск, и Магнитогорск, кроме театра «Буратино». Театры опера и балета Челябинска и Магнитогорска не принимают участия, поскольку у них профессиональный вокал, а здесь поют драматические актеры. Это разный вокальный уровень», - пояснила Людмила Шитова.

Зрители увидят актерские импровизации, неожиданные находки, добрые откровения и много искристого юмора. На гала-концерте выступят порядка 25 участников.

Начало в 18.00.

Напомним, Марина Аничкова является основателем, директором и режиссером Всероссийского конкурса актерской песни имени Клавдии Шульженко. Ей удалось объединить поющих актеров театров, студентов театральных вузов и студий разных поколений, регионов и театральных школ.

В 2020 году жизнь актрисы драматического театра Челябинска, режиссера, сценариста, педагога и театрального деятеля Марины Аничковой оборвала коронавирусная инфекция.