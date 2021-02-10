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В Челябинске открылся ежегодный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом

В концертном зале челябинской филармонии вчера, 9 февраля, состоялось открытие VI Международный фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом. В этом году зрителей радовали на сцене юмористические пантомимы актеров театра «Лицедеи», невероятные импровизации легендарного коллектива Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, гостями которого стали австралийская певица Фантине, уроженка Снежинска (Челябинская область) Анастасия Иванова и слепой пианист-виртуоз Олег Аккуратов. Фестиваль также посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своей супругой Ириной.

Мастерство юмористических импровизаций показали актеры театра клоунады «Лицедеи» под управлением художественного руководителя и актера театра «Лицедеи» Виктора Соловьева. Клоуны буквально с первой секунды оживили зрителей, смех был слышен с каждого уголка зала. Одна смешная сценка сменялась другой еще более смешной. Удивительно, как джаз и клоунада дополняют друг друга, ведь клоун всегда импровизирует, он то плачет, то смеется, и джаз характеризуется именно тем же. Это удивительное слияние художественных направлений отметил и актер театра Леонид Лейкин.

«Джаз – это уникальное пространство, космос. А клоунада – это тоже космос. И сегодня соединятся целых две вселенных. Даже в классической музыке, да и вообще в любой сфере деятельности человека мы не можем жить без юмора, потому что мы все тогда просто замерзнем», - сказал Леонид Лейкин журналистам перед началом концерта.

Была неизбежна и тема коронавируса – ведь как творить, как смеяться, когда вокруг не до смеха?

«Юмор помогает пройти все невзгоды. Действительно, пандемия – это серьезно, но мы выдержали все без больших потрясений, страна возвращается к нормальной жизни. И это все благодаря юмору – без фестивалей, без музыки, без театра, без улыбок мы не сможем победить эту напасть. Мы прошли пик проблемы, поэтому теперь точно можно улыбаться», - сказал на пресс-конференции, предваряющей концерт, главный джазмен страны Игорь Бутман.

Московский джазовый оркестр и вовсе покорил зрителей, после каждого виртуозного соло зал взрывался аплодисментами. Поэтому оркестр подарил «на бис» челябинцам импровизацию, которая, казалось, могла быть бесконечной – звуки одного инструмента поочередно сливались со звуками других инструментов. На своих стульях усидеть было невозможно, зал стоя скандировал «Браво!».

Уже скоро в Челябинске на базе городской филармонии откроется школа Игоря Бутмана в тесном сотрудничестве с его московской академией. Об этом во вступительном слове перед концертом напомнил губернатор области Алексей Текслер.

«Это буде настоящая школа замечательного мастера, и я этому очень рад», - сказал Алексей Текслер.

Проведение международного фестиваля музыкального юмора на Южном Урале стало уже доброй традицией, начало которой было положено еще в 2016 году. И каждый год фестиваль отправляется к южноуральским зрителям с новыми сюрпризами. После концерта в Челябинске фестиваль продолжится уже сегодня, 10 февраля, в Сатке, а 11 февраля джазовая команда под руководством легендарного музыканта Игоря Бутмана отправится в Троицк.