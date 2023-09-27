В Челябинске открывается выставка «От барокко до бидермайера»

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств 28 сентября открывается новая выставка «От барокко до бидермайера. Западноевропейская живопись и скульптура XVII - начала XX веков». На выставке можно буде увидеть порядка 50 работ из собрания музея, многие из которых будут показаны публике впервые.

Как рассказали в пресс-службе музея, экспозиция демонстрирует произведения ведущих европейских школ живописи и скульптуры XVII – XX веков: голландской, фламандской, французской, немецкой, итальянской. Произведения знакомят с различными жанрами искусства: портрет, натюрморт, баталия, анималистика, пейзаж, мифологические, религиозные и бытовые сюжеты. Зрители увидят работы таких художников как Жан-Батист Удри, Босхард Томас Виллебортс, Карл Фридрих, Версхюр Ваутер и многие другие.

Коллекция западноевропейского искусства в Челябинском государственном музее изобразительных искусств включает порядка 500 работ живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Первые произведения западноевропейского искусства поступили в музей в 1940 году. Основное пополнение коллекции пришлось на 1960-е годы благодаря передачам произведений из Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государствденной Третьяковской галереи, Новосибирской картинной галереи, усадьбы Кусково и других музеев.

Выставка «От барокко до бидермайера» откроется 28 сентября в зале имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. Продлится до пятого ноября.