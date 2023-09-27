27.09.2023
Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
27.09.2023
В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской
27.09.2023
СК проводит проверку по факту закрытия в Челябинске секции для параспортсменов
27.09.2023
В Челябинске открывается выставка «От барокко до бидермайера»
27.09.2023
Челябинский драматург покажет москвичам окопную правду
27.09.2023
Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира
В Челябинске открывается выставка «От барокко до бидермайера»
04.09.2023
Время разбрасывать камни: в Челябинске откроется выставка Льва Гутовского
16.08.2023
Выставка «Русская солонка» завершает свою работу
29.06.2023
«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы
07.06.2023
«Русская солонка» готова поразить челябинцев своим разнообразием
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023