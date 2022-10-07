В Челябинске покажут кино о разрушенных коммуникациях между людьми и поиске возможностей для диалога

Челябинск вошел в число 17-ти городов, где в период с 14-го по 23-е октября будут проходить показы кинофильмов – хитов текущего фестивального сезона. Конкретно в столице Южного Урала показы состоятся с 14-го по 16-е октября.

Совместная программа дома культуры «ГЭС-2» (Москва) и творческого объединения Arthouse называется «Артхаус: Эпизод 1».

В общей сложности эпизодов будет четыре, их планируется реализовать до конца 2023-го года; каждый из них будет посвящен определенной теме, вокруг которой выстроены кинопрограмма, представляющая свежие релизы мирового авторского кино, и серия публичных дискуссий, подготовленная совместно со специалистами из различных областей гуманитарного знания.

Публичная программа формируется таким образом, чтобы представленные фильмы стали не столько предметом обсуждения, сколько отправной точкой для рефлексии на важные для современного общества темы.

Программа «Артхаус: Эпизод 1» посвящена ситуациям разрушенных коммуникаций между людьми, отсутствию взаимопонимания в современном обществе и в то же время поиску возможностей для диалога. Зрителям будут представлены следующие картины:

– «Вихрь» (режиссер Гаспар Ноэ);

– «Нитрам» (режиссер Джастин Курзель);

– «Дела человеческие» (режиссер Иван Атталь);

– «Под облаками» (режиссеры Жюли Лекустр и Эммануэль Марре);

– «Кома» (режиссер Бертран Бонелло);

– «Невероятно, но факт» (режиссер Квентин Дюпьё).

Отметим, премьерные показы будут проходить лишь в Екатеринбурге, в «Ельцин-центре».

Совместный проект «Артхаус» ставит своей целью исследование киноаудитории, взаимодействие с сообществом и вовлечение его в сопрограммирование. Уже в рамках программы «Артхаус: Эпизод 1» будет реализован формат взаимодействия институций и зрителя - показы для молодых профессионалов индустрии.