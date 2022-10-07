07.10.2022
День героев Танкограда приглашает отметить ЧТЗ
07.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 16 октября
07.10.2022
В Челябинске покажут кино о разрушенных коммуникациях между людьми и поиске возможностей для диалога
07.10.2022
ММК участвует в форуме «МАЙНЕКС-Россия» в Москве
07.10.2022
На улице Худякова в Челябинске столкнулись четыре машины, в больницу увезли восемь человек
07.10.2022
В России создают Центр мобилизационной подготовки ГУСП
В Челябинске покажут кино о разрушенных коммуникациях между людьми и поиске возможностей для диалога
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022