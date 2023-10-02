В Челябинске презентовали книгу о писателях и художниках

В Челябинске презентовали книгу «Челябинская область. 50 писателей и художников».

Книга издана Министерством культуры Челябинской области и Дирекцией фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. Она является третьей в цикле, повествующем о культурных достижениях Южного Урала. На площадке парка «Россия – Моя история» выступили юные челябинцы и прославленные мастера, имена которых вошли в книгу.

«Челябинская область. 50 писателей и художников» - сборник рассказывает о деятелях, которые запечатлели наш край в своих произведениях и внесли вклад в развитие культуры и искусства региона.

Например, Александр Сергеевич Пушкин. История говорит нам о том, что он никогда не был в Челябинске, но при этом он путешествовал по Уралу и события, которые происходили в уральских крепостях, легли в основу «Капитанской дочки».

Или Алексей Кузьмич Денисов-Уральский – российский художник и камнерез, который настолько любил Южный Урал, что взял в качестве псевдонима вторую часть фамилии - Уральский.

В презентации приняли участие челябинские авторы Нина Пикулева и Константин Рубинский, которые одновременно являются героями и составителем сборника.

«Очень радостно быть вместе с художниками в одной связке – это отличная идея. Во-вторых, цифра 50, и нас посчитали. Но пусть это будет только начало, ведь наша область богата талантливыми людьми. Их гораздо больше, чем 50. Но мы рады принять на себя груз ответственности первых», - сказал российский поэт, драматург, публицист Константин Рубинский.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов отметил: «В подготовке этого сборника принимали участие известные люди Челябинской области, которые внесли особый вклад в развитие культуры и искусства Южного Урала: это Надежда Капитонова, Нина Пикулева, Константин Рубинский и многие другие. Желаю всем с удовольствием читать эту книгу и гордиться тем, что нам есть о ком рассказать».

Неоценимый вклад в развитие культуры и искусства, в развитие книжного дела Южного Урала внесла Надежда Анатольевна Капитонова. В ее активе 647 радиопрограмм, 433 статьи, более 34 лет работы на местном телевидении и ведение известной программы «О книжках». Благодаря Надежде Анатольевне в Челябинске появилось много творческих проектов, например, такой проект как «Неделя детской книги».

«Патриотизм – это не флагами махать. Патриотизм – это наша история, знание краеведения. Эта книга – это наша радость и достоинство. Спасибо составителям. Потому что этот сборник - это «замануха», после его прочтения хочется узнать подробности про жизнь того или иного человека», - подчеркнула Надежда Анатольевна.

Составители считают, что издание позволит каждому совершить путешествие в удивительный мир прошлого и настоящего культуры Челябинской области вместе с ее проводниками – известными писателями и художниками.

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