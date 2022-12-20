20.12.2022
В Челябинск приедут звезды мирового и российского бокса
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
20.12.2022
Дед Мороз и цифровая Снегурочка ждут голосовых детских писем с пожеланиями
20.12.2022
Ожидание транспорта на челябинской «Орбите» некомфортно и небезопасно
20.12.2022
Подельнику Тефтелева скостили срок
20.12.2022
Впервые за 30 лет: в Челябинской области актуализировали историю края для школ
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
Уникальное издание подготовили Владимир Богдановский и Елена Гагарина
15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
12.12.2022
Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим
09.12.2022
Знамя госкомитета обороны СССР передано на вечное хранение Историческому музею
09.12.2022
Школьные музеи Челябинска покажут свои богатства широкой публике
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022