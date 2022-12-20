В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»

Директор Государственного исторического музея Южного Урала (Челябинск) Владимир Богдановский и директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подготовили уникальный альбом «Александр I на Урале».

Торжественная презентация издания состоится 23 декабря в стенах Дома Общественного Собрания на Труда, 98 после пресс-показа, который начнется в час дня. В событии примут участие Владимир Богдановский, а также профессоры, доктора исторических наук Владимир Рушанин, Игорь Сибиряков и Андрей Пасс.

Как напоминают в Историческом музее, более двух веков назад, в 1824 году, на Урале с инспекцией побывал российский император Александр I. Этой поездке государя и посвящена книга Владимира Богдановского и Елены Гагариной.

В 2021 году, во время подготовки выставки об Александре I совместно с Музеями Московского Кремля, челябинский Исторический музей вел параллельную работу над экспозицией о путешествии императора по Уралу и его связи с развитием горного дела в регионе.

Подводя итог совместной работы, Елена Гагарина отметила: «Всем известно, что Александр I был на Урале, но единого труда об этом нет. Потому что все, кто мог написать о нем, территориально находятся не здесь. Соберите материалы вместе и сделайте книгу об этом».

Так и возникла идея выпустить иллюстрированный сборник статей о поездке Александра I по уральским городам. В музее подчеркнули, что это была именно инспекция местной промышленности, а не праздное путешествие по горному Уралу с его живописнейшими пейзажами.

В книге представлены материалы не только о тех или иных подробностях путешествия императора – например, о том, с каким восторгом и благоговением встречал его народ, как велась подготовка к приезду царской особы на местах, но и содержатся факты о причастности государя к дальнейшему развитию уральской промышленности, например, к созданию Златоустовской оружейной фабрики.

Александру I важно было увидеть, как работает учрежденная им фабрика по производству оружия, получившего мировую известность благодаря своей уникальности и секретам изготовления, в каких условиях живут и трудятся приехавшие сюда немецкие мастера оружейного дела.