В Челябинске прошла премьера блокбастера «Джуманджи: Новый уровень»
Культура
Сегодня, 12:08
Автор: 
Михаил Бычков

В челябинском Мягком кинотеатре Фокус состоялся премьерный показ приключенческого фильма «Джуманджи: Новый уровень». Картина продолжает сюжетную линию, заданную первым фильмом серии в 2017 году.

По сюжету герои вновь оказываются в удивительном и безграничном мире видеоигры «Джуманджи». Как и раньше, им приходится вновь спасать мир от разрушения через поиск артефактов. На пути их вновь ждут рискованные похождения по дикой природе и встречи с опасными и могущественными противниками.

Фильм смотрится живым и динамичным: сюжет захватывает и не отпускает до самого конца, а масштабный мир Джуманджи поражает воображение. Сюжетные повороты так просто не угадать: действие развивается спонтанно и непредсказуемо. Обилие экшн-сцен не дает заскучать, в то время как уверенная актерская игра поглощает внимание на все сто. Полюбившиеся герои по-прежнему харизматичны и колоритны, а их взаимоотношения и юмор все так же вызывают улыбку. На них смотришь с ностальгией и теплотой – так приятно окунуться в уже знакомый и притягательный мир.

Фильм сохранил яркую атмосферу и дух приключений, свойственные первой части. По сравнению с предшественником, продолжение стало более захватывающим и увлекательным, а необычный сюжет не оставит зрителей равнодушным. В широкий прокат фильм вышел 5 декабря.

Отметим, что кинотеатр «Этаж» поменял формат и стал таким же мягким, как в «Мегаполисе» и «Алмазе». Все кинозалы теперь оборудованы удобными креслами с выдвигающейся поддержкой для ног, которые особо полюбились зрителям.

Как и во всей сети, в Мягком кинотеатре Фокус действует система лояльности «Кинобонус», выгодная акция «Киномания», а также продажа электронных билетов. Ознакомиться с кинотеатром подробнее можно на сайте мягкийкинотеатр.рф

Автор: 
Михаил Бычков
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Теги
Джуманджи: Новый уровень
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