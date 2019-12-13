Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на «Джуманджи: Новый уровень» в «СИНЕМА ПАРК» в формате RealD 3D

С 12 декабря в российский прокат вышло продолжение легендарной приключенческой франшизы «Джуманджи: Новый уровень». Наша редакция совместно с объединенной сетью кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») и ведущим поставщиком визуальных услуг RealD проводят конкурс. Победитель сможет первым увидеть фильм в кинотеатре в формате RealD 3D.

Для участия в конкурсе нужно стать участником группы агентства «Урал-пресс-информ» Вконтакте и сделать репостзаписи о розыгрыше себе на страницу. Итоги мы поведем сегодняшим вечером, 13 декабря.

По сюжету новой части, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Главные роли в фильме исполнили хорошо знакомые по прошлой части звезды - Карен Гиллан ("Мстители: Финал", "Стражи Галактики", "Селфи"), Дуэйн Джонсон ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Небоскреб", "Геракл"), Джек Блэк ("Школа рока", "Отпуск по обмену", "Кинг Конг"), Кевин Харт ("Полтора шпиона", "Американская семейка", "Шафер напрокат"), Эшли Скотт ("Искусственный разум", "Королевство", "Иерихон"). В этот раз к ним присоединяются еще и Дэнни Де Вито ("Криминальное чтиво", "Гаттака", "В Филадельфии всегда солнечно") и Дэнни Гловер("Смертельное оружие", "Связь", "Скорая помощь").

В фильме использованы самые совершенные компьютерные технологии. Именно поэтому для проведения первых показов были выбраны залы, оснащенные инновационной проекционной 3D системой – RealD 3D. Именно она сможет передать сложную графику в лучшем качестве из возможных, достойном самых требовательных зрителей.

Запатентованная технология RealD для кинотеатров использует круговую поляризацию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D очки RealD фильтруют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.

О корпорации RealD

Компания RealD является ведущим поставщиком 3D и других визуальных технологий. RealD обладает обширным портфелем разработок, защищенных патентами, которые используются в различных системах для проекции изображений превосходного качества в кинотеатрах, дома и других местах.

RealD была основана в 2003 году. Офисы компании находятся в следующих городах: Беверли-Хиллс, Калифорния; Боулдер, Колорадо; Лондон, Великобритания; Москва, Россия; Шанхай, Китай; Пекин, Китай; Гонконг и Токио, Япония. Более подробная информация о компании на официальной сайте www.reald.com.