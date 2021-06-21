В Челябинске прошёл фестиваль «День видимости НАС*»

В минувшие субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, в Челябинске прошел молодежный фестиваль «День видимости НАС*»

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«НАС*» - это художники, дизайнеры, фотографы, поэты, танцоры, модели, музыканты и прочие творческие личности. Цель фестиваля – объединить творческое сообщество Челябинска. Организаторы создали площадку, на которой можно получить новые знания, показать себя, познакомиться с новыми людьми, найти вторую половинку, приобрести вещи и многое другое.

Программа фестиваля была разделена на два дня и представлена такими активностями как мастер-классы, лекции, показы одежды, квартирники и концерты. Кроме того, на протяжении всего фестиваля действовали зоны маркета и фудкорта.

Организаторов фестиваля очень волнует вопросы экологии и раздельного сбора мусора в нашем городе, поэтому они постарались сделать своё мероприятие максимально экологичным. Во время фестиваля гости должны были стараться следовать некоторым правилам: пользоваться только тканевыми сумками-шопперами или же носить всё в руках, выкидывать мусор только в положенных для этого местах, использовать специальные контейнеры для раздельного сбора отходов, а также использовать свои термосы и термокружки в зонах фудкорта так как от одноразовой посуды на фестивале отказались.

Организаторы подчеркивали, что все мы должны постараться внедрить эти правила в нашу повседневную жизнь, потому что только общими усилиями можно спасти Челябинск от полного загрязнения.

У гостей фестиваля был выбор – посетить лекцию «Жизнь в стиле ноль отходов», где можно было узнать о быте минималиста, познакомиться с русским перфомансом или искусством дрэга, а также поучаствовать в мастер-классах, как делать наклейки и приколы, как создавать вещи из пластика, как развивать пластику в танце.

Примечательно, что организаторами фестиваля является компания друзей, объединенных общей идеей, – создать в городе что-то интересное. По их словам, они организовали фестиваль на собственные средства, а единомышленников нашли через Инстаграм. И опыт получился неплохим.

Фестиваль прошел на площадке эко-центра «GoGreenCenter» по адресу улица Братьев Кашириных, 55.