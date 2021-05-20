19.05.2021
В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
19.05.2021
Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
19.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
19.05.2021
«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
19.05.2021
Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
19.05.2021
Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов
19.05.2021
В Челябинской области мусор на субботниках собрали, но вывезли далеко не везде
19.05.2021
В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
19.05.2021
Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
18.05.2021
Текслер поручил выработать системные решения по стабилизации ситуации с водоснабжением
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021