В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов

Челябинская область примет первый в России фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов.

Об этом сообщили на торжественной церемонии закрытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2021» в Нижнем Новгороде. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На церемонии объявили регионы, которые примут фестиваль в следующем году. В Челябинске в 2022 году состоится фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов. Это будет первый в России фестиваль такого формата. Ранее за звание победителей всероссийского конкурса учащиеся средних профессиональных учреждений соревновались наравне со студентами вузов.

«Я очень рад, что в следующем году в Челябинске пройдет первый фестиваль творчества студентов средних специальных учебных заведений. Это большое событие в масштабах всей страны. Надеюсь, оно запомнится всем на долгие годы, - отметил губернатор Алексей Текслер. - Мы соберем у себя лучшие творческие коллективы со всей страны, организуем большое количество мероприятий и конкурсов. Обязательно будем вовлекать креативную молодежь со всего региона».

XXX юбилейный фестиваль в 2022 году пройдет также в Ставропольском крае, республике Татарстан и Самарской области.

В пресс-службе губернатора напомнили, в 2012 году Челябинская область принимала XX фестиваль «Российская студенческая весна» под девизом «Весна на Высоте». Церемония открытия проходила на площадке цеха белой металлургии «Высота 239» ЧТПЗ. Участниками молодежного форума стали более двух тысяч студентов со всей страны.