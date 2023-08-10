В Челябинске с 5 по 10 сентября состоятся спектакли театра «НитьЯ»

Театр из Екатеринбурга вновь приедет с гастролями в Челябинск с 5 по 10 сентября*. Спектакли-семинары театра «Нитья» состоятся по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а,к.3. ЧГИК в 19.00 .

Спектакли театра «НитьЯ» — это особая красота, у которой нет границ, поскольку она является из вселенских глубин зрительского внимания.

Здесь звездный сплав творчества драматурга, артистов и зрителей отливается в одномоментное произведение чувств, переливающееся всеми оттенками тончайших эмоций.

Так театр «НитьЯ» содействует развитию безграничного потенциала личности - её фундаментальной способности любить , поэтому актеры и организаторы спектакля приглашают зрителей Челябинска отправиться в восхитительное путешествие к истокам своего Вечного Совершенства.

5 сентября «Инопланетянцы»:

Для Мужчин и Женщин, желающих преобразить свои отношения. На острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет...

6 сентября "День Ангела:

"День Ангела"- интерактивный спектакль с участием зрителя, помогающий вернуть Счастье отношений , рассказывает о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, открытие и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни..

7 сентября "Чудотворцы":

Для Родителей и Детей, которым важно понять друг друга. В «Чудотворцах» театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных. «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье?

8 сентября «Преображение или Швабракадабра»:

Для тех Смельчаков, кто хочет преодолеть конфликты и кризисы в любых отношениях. Слезная комедия «Преображение или Швабракадабра» раскрывает много проблем: могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины.

10 сентября «Глубокое Отражение»:

Для всех Людей, верящих в свое прекрасное предназначение и готовых встретиться с ним. Сказочная драма «Глубокое Отражение»: может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

Отзывы зрителей из открытых источников:

«Не гремели... Приехали отдать себя ярославскому зрителю и поразили в самое сердце ✏ Считайте это мини-отзывом, минутным восторгом или интернет-овацией ... Все равно... Ярославль вчера посетил первый ваш спектакль, на фоне полупустой сцены лишь многоголосье актеров, отточенная мимика и две серебряные лестницы ... Как? Как можно этим брать в 21-м веке ? Вы видели, что творят другие? Какие триггеры они предлагают зрителю - обнаженка, коптеры в зале и спецэффекты звука .... Но как, как можно это затмить лишь неприкрытым талантом и отчаянной любовью к профессии и зрителям... ай, как не стыдно на фоне того театрального безумства и перфоманцев, просто приходить, брать сердца и души зрителей голыми руками и через полтора часа заставлять прощаться, когда мы еще погружены в ту историю счастья, которую автоматически переложили на свое бытие. Браво! Спасибо за вечер! Для тех, кто ищет отзывы перед тем, как посетить спектакль - скажу: Это не про "загрузиться и переосмыслить все свои дни с момента рождения", это не про теории заговора и не психоанализ, это постановка о нас с вами, другими глазами, легкостью, в которую даже не веришь, это про - затронуло душу, про забывчивость в пространстве во время представления, это когда струны души - брянкь , брянкь и зашевелились... Это про искусство, то которое всегда жило и будет жить, это про истинный талант в пару метров от тебя...»- оставила свой восторженный отзыв Екатерина Михеева

«Выключается свет и спокойный голос погружает в процесс, поясняя, что декоратор и костюмер сегодня - наше воображение. На сцену выходят два актёра в обычной одежде, прихватив с собой две стремянки. Странный реквизит, правда? И вот здесь начинается "Глубокое отражение" внутренних миров каждого из зрителей. Сначала актёры перевоплощаются в двух сказочных персонажей. Потом, когда уже совсем втягиваешься в историю, появляются ещё две сюжетные ветки. По мере развития действия, персонажей становится всё больше и больше, они начинают мелькать, перекликаться между собой, и уже почти невозможно поймать момент, когда они сменяют друг друга. Это происходит настолько плавно и незаметно, что даже не ощущаешь скачков. Наконец, все три истории сплетаются вместе и становятся единым целым, как большая и красивая коса одной из главных героинь. К концу действия становится даже трудно ощутить себя в зрительном зале, потому что актёры, мастерски управляя воображением, извилистыми тропками заводят в самые дальние глубины сознания.

Удивительно, но для каждого из зрителей этот спектакль получился разным. И если бы было возможно поставить на сцене каждую из версий, получилось бы огромное количество абсолютно непохожих друг на друга спектаклей. "Глубокое отражение" - это возможность затаить дыхание и заглянуть в свой собственный мир, осмотреть его улочки, пройтись по мостовой, ощутить дыхание леса и увидеть внутренний свет, который есть в каждом из нас. Самое главное действие - это наша жизнь, наши воспоминания, сны и мечтания, из которых по кирпичикам можно выстроить города…» -поделилась Настюша Иванова.

*Подробности о спектаклях можно узнать у организатора на сайте театра «Нитья».

Спектакли театра «Нитья» пройдут с 5 по 10 сентября по адресу; г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а,к.3. ЧГИК в 19.00