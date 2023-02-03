В Челябинске с первого по пятое марта состоятся спектакли театра «НитьЯ»

С 1 по 5 марта в Челябинске театр «Нитья» , театр счастливого человека, покажет спектакли-семинары, где артисты вместе со зрителем заново открывают для себя удивительную Вселенную человеческих отношений. Необычный жанр - слезные комедии, а значит, будет смешно до слез или... Показы спектаклей театра «НитьЯ» пройдут в Челябинском институте культуры по адресу: улица Орджоникидзе, 36-А, к.3. в 19 часов.

1 марта - «Инопланетянцы»: на острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет... Для Мужчин и Женщин, желающих преобразить свои отношения.

2 марта - "День Ангела": рассказывает о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, открытие и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни. интерактивный спектакль с участием зрителя, помогающий вернуть Счастье отношений.

Спектакль «Чудотворцы» челябинцы увидят 3 марта: театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных. «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Для Родителей и Детей, которым важно понять друг друга.

4 марта - "Преображение или Швабракадабра": спектакль «Преображение, или Швабракадабра» состоится четвертого декабря. Могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Слёзная комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины. Для тех Смельчаков, кто хочет преодолеть конфликты и кризисы в любых отношениях.

5 марта - сказочная драма "Глубокое Отражение": - может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину. Для всех Людей, верящих в свое прекрасное предназначение и готовых встретиться с ним.

Отзывы:

«Вчера с подругой были на пьесе. Сегодня с мужем пойду.

«Осенью после первого посещения театра «Нитья» спектакль «Глубокое отражение» я так долго рыдала, то что с психологом прорабатывала год, всё наружу…»

«Полетела к маме и поговорили обо всём. Теперь я счастлива и благодарна Драматургу и актерам» .

«Закрыли с мамой все те обиды и всю ту боль, которая так долго сидела внутри. Теперь гармония у нас с мамой, с самым близким человеком, вопреки всему тому, что было между нами».

Спектакли театра «Нитья» :

когда- с 1 по 5 марта 2023 г.

где - г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, к.3. ЧГИК

время- 19.00.