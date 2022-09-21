В Челябинске стартовал единственный в мире фестиваль, где на органе играют джаз и этно-музыку

В Челябинске стартовал фестиваль, стирающий границы условности в мире музыки – «Джаз на большом органе». Уникальный форум открылся вчера, 20 сентября, на площадке концертного зала «Родина». Орган, «король музыкальных инструментов», отбросив предрассудки, звучал под барабанный бит и вибрации тибетских чаш. Вместо католических месс и арий - искромётный джаз и этно-медитация. И всё это в исполнении музыкантов высочайшего профессионального уровня. В планах организаторов фестиваля – масштабировать эксперимент и вывести его «на улицы».

За пульт органа поднялись Вячеслав Золотовский и Владимир Нестеренко. Вячеслав Золотовский успешно совмещает преподавательскую деятельность в Нижегородской консерватории и джазовые джем-сейшены. Музыкант признаётся, что путь к синтезу двух жанров был далеко не всегда очевидным и лёгким.

«Эти два направления [джаз и органная музыка] долго шли независимо друг от друга. В какой-то момент я даже думал бросить что-то одно. Долго ходил, думал: «Надо бросать этот джаз, это всё несерьёзно… я же профессор, какой мне джаз». Потом проходит неделя, думаю: «Нет, надо бросать орган. Вообще, органистов в стране полным полно». Я долго так сомневался, а потом перестал сомневаться, понял, что их нужно объединить просто», - рассказал лидер джазового трио с академическим образованием.

По словам Вячеслава Золотовского, движущая сила, которая заставляет его продолжать эксперимент, это поиски своей уникальности.

Драйв и энергия джаза возникала из, казалось бы, немыслимого сочетания органа и барабана. На ударных — молодой московский барабанщик, композитор и бэндлидер Дмитрий Сафонов. Музыкант признаётся, что предугадать, как именно будет звучать орган вместе с барабаном, очень сложно – это, в том числе, зависит от акустики конкретного зала. Но то, что получалось до этого, звучало по-настоящему удивительно. Не подвела акустика и в этот раз – достаточно было взглянуть на лица зрителей.

Потрясающе смелым экспериментом стало выступление этно-оркестра Виталия Владимирова Alpha & Co вместе с органистом Владимиром Нестеренко. Западная традиция литургических песнопений и духовные практики древних народов переплелись в одном пространстве, создав совершенно новый музыкальный симбиоз. Океан гармонии и бесстрастного спокойствия наполнился мистическими звуками ритуалов и обрядов.

Диджериду, рав васт, индейские флейты и африканские барабаны – это не полный перечень музыкальных диковинок, которые на удивление органично существовали в храме канонической музыки.

«В мире творчества точно нет никаких границ. Это уникальный орган, у него огромное количество непонятных регистров, и он очень гармонично вписывается в разные направления. Всё зависит от намерения и творческого позыва. Музыка в принципе это контейнер, язык для передачи определённых чувств, эмоций, которые нельзя передать вербально», - рассказал музыкант Датура Иноксис.

Перед началом концерта состоялась церемония «гашения» почтовой марки, которую в честь фестиваля «Джаз на большом органе» выпустила «Почта России». В исторической церемонии приняли участие артисты, директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский, организатор фестиваля, органный мастер Зала камерной и органной музыки «Родина» Владимир Хомяков, директор зала органной и камерной музыки «Родина» Ирина Андреева и директор челябинского отделения «Почты России» Владимир Образцов.

На марке изображён слон с хоботом в виде органных труб. Так авторы идеи с юмором подмечают, что научиться играть джаз на органе так же сложно, как научить слона танцевать. Почтовые открытки отправят всем музыкантам, которые когда-либо принимали участие в фестивале. «Слоники» полетят в США, Израиль, Германию, Францию и другие страны мира. В Челябинске надеются, что в ответ на эту весточку зарубежные коллеги пришлют свои фотографии с открыткой. В итоге должен получиться красивый и добрый флеш-моб.

У организаторов фестиваля есть и большие планы на будущее. По словам Алексея Пелымского, «Джаз на большом органе» давно хотят масштабировать, сделать его узнаваемым для большей части челябинцев.

«У нас есть передвижные, переносные органы. Мы можем вынести фестиваль на улицы, сделать это красиво на набережной реки Миасс. В этом году планировали, по объективным и субъективным причинам этого не произошло, но, я думаю, на следующий год мы выйдем за рамки зала и перейдём «в народ». Будет красота неописуемая!», - рассказал руководитель концертного учреждения.

IX Международный фестиваль «Джаз на большом органе» продлится в Челябинске до 23 сентября. Как отметил Владимир Хомяков, орган –совершенно не джазовый инструмент, поэтому он неизбежно провоцирует на поиски новых решений. Так что гости фестиваля смогут услышать много немейнстримового, авторского джаза и любопытных импровизаций.