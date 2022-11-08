В Челябинске в декабре состоятся спектакли театра «НитьЯ»

Зрители благодаря актерам театра погрузятся в увлекательное путешествие по необозримым просторам человеческой души. Показы спектаклей театра «НитьЯ» пройдут в Челябинском институте культуры по адресу: улица Орджоникидзе, 36-А с первого по пятое декабря, начало в 19 часов.

Зритель театра – первооткрыватель мира, бескрайние просторы которого бережно хранят тайну его жизни. А артисты театра «НитьЯ» – это неугомонные энтузиасты, убежденные действием вечно юного слога, верящие в его живительную силу, живущие ясными идеалами своего театра, несущего миру радостный свет всеобщего счастья.

Первое декабря - слезная комедия "Инопланетянцы": для Мужчин и Женщин, желающих преобразить свои отношения. На острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет...

Второе декабря - "День Ангела": интерактивный спектакль с участием зрителя, помогающий вернуть Счастье отношений. «День ангела» рассказывает о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, открытие и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни.

Спектакль «Чудотворцы» челябинцы увидят третьего декабря. Спектакль для Родителей и Детей, которым важно понять друг друга.

«Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных.

Четвертое декабря "Преображение или Швабракадабра": для тех Смельчаков, кто хочет преодолеть конфликты и кризисы в любых отношениях Спектакль «Преображение, или Швабракадабра» состоится четвертого декабря. Могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Слёзная комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины.

Пятое декабря сказочная драма "Глубокое Отражение": для всех Людей, верящих в свое прекрасное предназначение и готовых встретиться с ним. Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

Отзывы зрителей:

«Дорогой театр, спасибо за предоставление и заражение счастьем! Как редко я ношу каблуки, но сегодня есть повод: летящей походкой направилась на встречу к счастью. К своему счастью - в театр! Это такая редкость для Невьянска! Сегодня гастроли театра "НитьЯ". Это они счастье показывают и заражают им и распространяют его среди своих зрителей (" Я счастье. Инопланетянцы").Что удивительно для нашего провинциального Невьянска, на встречу с счастьем пришёл практически весь зал. Всё представление в зале раздавался смешок, ещё бы - игра слов, связь с жизнью, мир глазами женщины и мужчины. Порой пробивало на слезу, а в общем полнейшее восхищение и ощущение СЧАСТЬЯ. Как здорово, что мыслями, что бесконечно роются в моей (женской) голове, тем углом зрения, под которым я вижу окружающий мир (различные краски, ароматы, цвета, звуки, настроение, прикосновение - всем вот этим разнообразием), актёры поделились с зрителем. И это было так точно, ярко, что я недоумевала: "Как?! Каким образом порылись в моей голове?!" А эти мужские отождествления! Теперь и нам, кто был на представлении, мне кажется, проще будет понять мужчин. Актёрам удалось проникнуть в душу, удалось «нитьями» привязать к себе, удалось распространить счастье... Домой я летела на крыльях счастья, и все вокруг оборачивались. Нет, не на цокот каблуков, а на счастливое лицо, на ощущение лёгкости и простоты жизни. Это же так просто - перестать следовать многочисленным советам несчастных, признать что все люди разные и принять это как Божественный дар и быть счастливым здесь и сейчас...НА СЧАСТЬЕЕЕЕЕ...».

«Спасибо вашему коллективу за прекрасную постановку. Волшебно понимать, что душа откликается на каждое слово со сцены, благодарю за своеобразную медитацию, теперь понимаю, почему собираются полные залы. Вчера, выйдя из театра, мы озарили всю улицу светом, который вы пробудили в каждом.Спасибо актёрам за этот поток света и энергии, за прекрасную актёрскую игру- это настоящий талант. Спасибо режиссёру за рассказ о том, о чем многие боятся даже задумываться. Спасибо всем организаторам, спасибо!».