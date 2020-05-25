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В Челябинске завершается ремонт фасада театра оперы и балета

Культура
Сегодня, 15:24

В Челябинске завершается ремонт фасада государственного театра оперы и балета имени Глинки. В настоящее время подрядчик полирует ранее полностью замененный гранит.

"Происходит заделка швов между стенами и гранитом. Началась установка балясин на оба боковых крыльца театра. Также заканчивается расшивка кирпича на стенах исторического здания по улице Цвиллинга", - сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

Ведутся в настоящее время и работы по благоустройству на прилегающей территории, которая к настоящему моменту полностью заасфальтирована (в том числе внутренний двор). Производится укладка гранитной плитки на фундамент нового металлического забора, завершается отделка его колонн. Решается вопрос с тротуарной плиткой - проблема с выступившей на поверхность солью будет устранена.

В стадии оформления находятся документы по подключению нового здания к коммунальным сетям: электричеству, воде, теплу.

Все ремонтные работы по незавершенным контрактам закончат к началу нового театрального сезона, который, надеются в театре, стартует в августе.

 

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Челябинский театр оперы и балета
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