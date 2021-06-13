В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен

В субботу, 19 июня, в Челябинске у посетителей бара Jackson’s bar & grill появится возможность послушать импровизации джазовых музыкантов. Джем-сейшен станет завершением фестиваля «Какой удивительный мир».

О том, в каком формате проходят джем-сейшены, агентству «Урал-пресс-информ» рассказала арт-директор фестиваля «Какой удивительный мир» Наталья Риккер.

Традиция проводить джемы в джазовой музыке появилась в 40-е – 50-е годы. Тогда музыканты, отыграв смену в концертном клубе или танцевальном зале, собирались в нерабочее время поиграть «для себя».

«На джем-сейшене есть ведущие. Они объявляют правило трех «Т». Это тема, тональность и темп, - объяснила Наталья Риккер. - И там принцип такой: музыканты договариваются, что играют, допустим, «Караван» (композиция Дюка Эллингтона и Хуана Тизола). И они начинают спонтанно играть ансамблем».

После этого каждый из музыкантов начинает по очереди играть соло. Завершается импровизация вновь совместной игрой. И на этом они ставят жирную точку.

«И в данном случае особенность джема заключается в том, что длительность импровизации может быть не ограничена, - пояснила Наталья Риккер. - Ее ограничивает только предварительная договоренность. И, допустим, вы сидели в этот момент за столиком, пили пиво. И вдруг вы поняли, что, - умираете - хотите сыграть с ними. Вы не подходили к ним, не договаривались. Вы можете встать, взять свой инструмент, допустим, саксофон, показать, что хотите сыграть с ними и, дождавшись своей очереди, начать играть. Джем-сейшен - это спонтанное музицирование профессиональных музыкантов».

Некоторым может показаться, что присоединиться к джему может любой желающий. Но это не совсем так. Для совместного музицирования необходимо уметь играть на музыкальном инструменте.

«Бывает, что из публики выходят. Но, как правило, кто хочет присоединиться к ансамблю, он осознает, что ему нужно делать. Люди, которые вообще не понимают, что происходит на сцене, не выходят. Кроме сумасшедших, никто не лезет», - смеясь, добавила арт-директор фестиваля.

Юбилейный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» пройдет в Челябинске с 17 по 19 июня. Ранее мы писали о том, в каком формате пройдет мастер-класс джазового гитариста-виртуоза Валерия Сундарева и одного из лучших кларнетистов Европы Симона Вирша. Подробнее об этом можно почитать здесь. А том, как будет проходить джазовый стрит-парад, здесь.