Джазовый стрит-парад в Челябинске. Как это будет

В Челябинске через неделю, 19 июня, на пешеходной части улицы Кирова пройдет стрит-парад джазовых музыкантов. Шествие запланировано в рамках фестиваля «Какой удивительный мир».

Стрит-парад - это шествие музыкантов по улице с одновременным исполнением общеизвестной темы. Эта традиция появилась на родине джаза в Новом Орлеане в конце XIX века.

«Там было до появления джаза большое количество духовых оркестров и уличной музыки, - рассказала арт-директор джазового фестиваля «Какой удивительный мир» Наталья Риккер. - Там сложилась традиция проведения любых мероприятий: похороны, банкеты, клубы любителей тенниса. Они оформляли мероприятия музыкой, приглашали духовой или симфонический оркестры. Когда появились джазовые, они стали джазовые приглашать. У стрит-парада есть свои законы, свое построение музыкальной линии. Невозможно как попалособрать музыкантов. Впереди всегда идут исполнители темы, мелодии. Это, как правило, духовые. Следом идут ритмические музыканты, потом идет сэконд-лайн (вторая линия, прим.автора). Это люди, которые танцуют».

В Челябинске традицию проводить стрит-парады внедрил джазовый музыкант, трубач Игорь Бурко. Он до 2000 года – почти 10 лет – жил в Европе. Там он много раз участвовал в стрит-парадах.

«Когда он вернулся сюда, понял, что здесь для творчества «Уральского диксиленда» открыт зеленый свет. Он, помня об этой чудесной, красивой и яркой традиции проведения стрит-парадов, ее внедрил. И наш стрит-парад - он ровно по той традиционной схеме и строится. У нас разве что женщин, танцующих с зонтиками, нет, как в Новом Орлеане» - вспомнила историю зарождения фестивальной традиции Наталья Риккер.

Стрит-парад джазовых музыкантов стартует в полдень. В 13.00 начнутся концерты. На сцене у почтамта челябинцы будут встречать популярные джаз-коллективы Урала: Молодёжный диксиленд «Kikin’ Jass Orchestra» (Екатеринбург), биг-бэнд ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, группы Jazz Brassers, VG Collective, DV-Show квартет Дмитрия Барсукова и другие. На летней эстраде Горсада им. Пушкина дадут концерт солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz». А в 19:30 на открытой площадке Государственного исторического музея проведет веселую танцевальную вечеринку ансамбль «Уральский диксиленд».

Отметим, что с 15 июня в Концертном зале Прокофьева челябинцы смогут увидеть выставку джазовой фотографии. Для горожан будут представлены работы Алексея Гольянова, Олега Каргаполова, Юрия Ермолина, Надежды Пелымской, Игоря Ляпустина.

«Это срез джазовой жизни за последние 20 лет, - пояснила Наталья Риккер. - Снимки были сделаны талантливыми фотографами о разных событиях на разных фестивалях. Принцип отбора был не столько событийный, сколько художественный. Когда очевидна эмоция какая-то, запечатлен необычный момент или кадр, который бросается в глаза. По такому принципу художественная комиссия во главе с Надеждой Пелымской отбирала эти фотографии».

Юбилейный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» пройдет в Челябинске с 17 по 19 июня. Ранее агентство «Урал-пресс-информ» писало о том, в каком формате пройдет мастер-класс джазового гитариста-виртуоза Валерия Сундарева и одного из лучших кларнетистов Европы Симона Вирша. Подробнее об этом можно почитать здесь.