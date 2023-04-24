В Челябинском театре драмы апрель завершают «Дети ворона»

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова в ближайший четверг, 27 апреля, состоится премьера спектакля «Дети ворона». В основе новой постановки одноимённая книга петербургской писательницы Юлии Яковлевой. Автор назвала свое произведение романом-сказкой, но сказочный сюжет развивается в контексте реальных исторических событий. В 2016 году роман был признан главным событием года в литературе для подростков.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова, с начала 2023 года «Дети ворона» – это уже четвертый премьерный спектакль театра. В июне, к закрытию 102-го творческого сезона труппа готовится представить пятую премьеру – «Дон Жуан, или любовь к геометрии» Макса Фриша в постановке режиссера Николая Реутова.

«Главного героя спектакля «Дети ворона» зовут Шурка, - рассказывает Елена Ляпунова. - Он живёт в Ленинграде, и как другие советские дети, «фанатеет» от полярника Папанина, обожает железные дороги и не всегда слушает родителей. Вместе с ним зрителям предстоит пережить внезапную утрату самых дорогих людей: однажды утром обнаруживается, что пропал папа. А следующей ночью исчезают мама и маленький брат Бобка. Стали ходить слухи, что их забрал... Ворон».

История Шурки с говорящими птицами, другом Королём, способным добыть всё, что угодно, со злобной тёткой Тумбой и дворником, который оказывается настоящим профессором, так не похожа на типичные детские спектакли с их музыкой, танцами и красивыми костюмами. В данном спектакле, как в лучших классических произведениях, на понятном детям языке артисты театра расскажут о природе зла, о цене молчания, о страхе и о том, как его победить.

Над созданием нового спектакля работала молодежная постановочная группа из Санкт-Петербурга: режиссер-постановщик Ксения Павлова, художник-постановщик Марина Завьялова, художник по свет Ксения Козлова, хореограф Мария Грейф.

В спектакле заняты народный артист России Борис Петров, заслуженная артистка России Татьяна Скорокосова, Александр Бауэр, Екатерина Зенцова, Ксения Зузнева, Кирилл Корнев.

Премьера спектакля состоится на малой сцене театра 27 апреля в 18 часов.