23.12.2022
Член парламентской группы по СВО Яна Лантратова: Многие вопросы будут решаться легче и быстрее
23.12.2022
ММК сообщил о запуске корпоративного аналитического портала
23.12.2022
Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев Новый год встретит в СИЗО
23.12.2022
Челябинцы стали чемпионами Первой лиги КВН
23.12.2022
Всё для фронта, всё для Победы: итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2022 году
23.12.2022
Сотрудники УФСБ пресекли серьезные «поставки» мефедрона в Челябинскую область
В Челябинской драме «Морозко» встречали … зайцы
09.12.2022
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
28.10.2022
Генеральная репетиция спектакля «Странная миссис Сэвидж» закончилась овациями
26.10.2022
Подарок на День рождения челябинской миссис Сэвидж - премьера
10.10.2022
Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022