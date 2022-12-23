В Челябинской драме «Морозко» встречали … зайцы

Сегодня, 23 декабря, Челябинский академический театр драмы имени Н. Ю. Орлова начинает новогоднюю кампанию. И сегодня с утра членов жюри V областного фестиваля «Морозко» в театре встречали… зайцы.

«Впервые в праздничном марафоне театра будут задействованы одновременной обе сцены - малая и большая, - рассказала корреспонденту агентства заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - _ И сегодня на малой сцене показана премьера интерактивного спектакля «Как зайцы Новый год проспали», который вошёл в программу «Морозко», областного фестиваля новогодних спектаклей. Постановку сказки осуществил молодой режиссёр Илья Архипов, он же – автор инсценировки и сценографии к спектаклю. Вместе с ним над спектаклем работали художник по костюмам Алена Пескова и хореограф Никита Борис. В результате получился яркий, веселый и зрелищный спектакль, который порадует не только детвору, но также их родителей, бабушек и дедушек».

По словам создателей спектакля, зрителей ждут приключения, подарки и удивительная история, в которой вместе с молодыми артистами участвуют зрители. Им, как участникам новогодней заячьей тусовки, предстоит отыскать праздничное настроение и поделиться им друг с другом и с героями сказки. Но настоящие чудеса начнутся с появления главного волшебника – Деда Мороза. А на большой сцене театра ребят вновь ждет захватывающее

музыкальное приключение в ледяных чертогах Снежной Королевы. Продлится сказочный марафон пятнадцать дней. За это время для юных театралов артисты сыграют 47 спектаклей. В день будет показано от двух до шести спектаклей. Новогодняя кампания в театре драмы завершится восьмого января нового 2023 года. А фестиваль «Морозко» продолжит свой двухнедельный марафон и в субботу, 25 декабря, отправится в Озёрск, где в его сказочном конкурсе примут участие театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок».