В Челябинской драме зайцы проспали Новый год

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова новогодняя кампания стартует 23 декабря. Впервые в ней задействованы обе сцены, на которых спектакли будут идти параллельно.

«На главной сцене юных театралов вновь ждет захватывающее по накалу страстей музыкальное приключение в ледяных чертогах Снежной Королевы - спектакль по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - Специально для Челябинского театра драмы команда постановщиков из Санкт-Петербурга превратила эту историю в волшебный и по-настоящему сказочный мюзикл для всей семьи. Музыку, которая легла в основу оригинального либретто, создал композитор Андрей Морсин, автор многих хитов для исполнителей российской эстрады и участников конкурса «Евровидение». В прошлом году этот спектакль уже имел успех у зрителей, которые в театральной книге отзывов не скупились на восторженные отзывы и благодарности.

А на малой сцене театра готовится к выпуску премьера интерактивного спектакля «Как зайцы Новый год проспали». Это авторский проект той же постановочной бригады, которая работала над «Снежной королевой». В её составе – режиссёр и художник-постановщик Илья Архипов, художник по костюмам Алёна Пескова, хореограф Никита Борис. В этом интерактивном спектакле для ребятишек от трёх лет оригинально всё – от текстов песен до костюмов. Будут приключения, подарки, удивительная история, которую разыграют вместе с ребятами молодые артисты. Маленьким театралам предстоит отыскать праздничное настроение и поделиться им друг с другом и с героями сказки. Но, конечно же, настоящие чудеса принесёт появление главного волшебника – Деда Мороза.

В спектакле буквально с первых нот угадываются знакомые мелодии. Вспомнятся и детские мультфильмы, например, «Смешарики», и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Именно в этом году впервые за всю историю театра его первый новогодний спектакль первыми увидит юные зрители малых городов Челябинской области. То есть еще до официальной премьеры заячий детектив отправится на мини гастроли. Премьера же для юных зрителей Челябинска состоится 23 декабря.