09.12.2022
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
08.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)
08.12.2022
Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными
08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
28.10.2022
Генеральная репетиция спектакля «Странная миссис Сэвидж» закончилась овациями
26.10.2022
Подарок на День рождения челябинской миссис Сэвидж - премьера
10.10.2022
Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет
20.05.2022
Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022