В Челябинской области стартуют Сабантуи

В Челябинской области стартуют традиционные Сабантуи. Это один из самых ярких народных праздников, символизирующий национальное единство региона, проводится в честь окончания весенних полевых работ и называется также «праздником труда» и «праздником плуга». Гостей ждет знакомство с красивыми обычаями, яркими костюмами, зажигательными песнями и танцами, играми и спортивными состязаниями, национальными блюдами, ярмаркой народных мастеров и многими другими веселыми развлечениями.

Во вторник, 30 мая, в Златоусте состоится детский Сабантуй, в 24 июня в городе пройдет взрослый Сабантуй. В воскресенье, третьего июня, праздник организуют в Усть-Катаве, в понедельник, четвертого июня, - в Миассе.

На следующей неделе пройдут празднования в сельском поселении Петропавловское (Верхнеуральский район, с. Арасланово (Нязепетровский район), в Верхнем Уфалее и Саткинском районе - 10 июня, в Ашинском районе и деревне Султаева (Сосновский район) – 11 июня, в Нязепетровске и Чесменском районе - 12 июня.

«Праздник плуга» организуют 17 июня в Челябинске, МАгнитогорске и деревне Каскиново (Кусинский городской округ). В областном центре Сабантуй состоится в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, будет организована выставка лучших конкурсных работ и награждение открытого творческого конкурса, посвященного традициям праздника.

На 18 июня запланировано празднование в Еманжелинском районе. А 23 июня в деревне Туктубаево (Сосновский район) состоится районный детский Сабантуй.

На 24 июня намечено празднование в Златоусте, п. Башлес Катав-Ивановского района (территория школы №5), Снежинске, Нагайбакском районе, в селе Бишкиль (Чебаркульского района).

Первого июля Сабантуй пройдет в Троицке. И завершит череду праздничных мероприятий Аргаяшского района.

На 18 июня запланировано празднование в Еманжелинском районе. А 23 июня в деревне Туктубаево (Сосновский район) состоится районный детский Сабантуй.

На 24 июня намечено празднование в Златоусте, п. Башлес Катав-Ивановского района (территория школы №5), Снежинске, Нагайбакском районе, в селе Бишкиль (Чебаркульского района).

Первого июля Сабантуй пройдет в Троицке. И завершит череду праздничных мероприятий Областной Сабантуй в деревне Норкино (Аргаяшского района». Праздничные гуляния намечены на восьмое июля.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана, посвященный началу земледельческих работ. Название произошло от тюркских слов «сабан» («плуг») и «туй» («праздник, свадьба»).

Согласно сведениям энциклопедии Челябинской области, на Южном Урале Сабантуй праздновался в районах проживания татар и башкир до середины 1930-х годов. После окончания Великой Отечественной войны праздник стал постепенно возрождаться. С 1990 года – стал носить массовый характер.

Во время празднования устанавливали высокий гладкий столб, символизирующий стебель растения. Его вершину украшали расшитыми полотенцами или платками. А на самую макушку подвешивали сапожки (ичиги) или привязывали живого петуха, которого нужно было достать.

Проводились различные спортивные соревнования, игры, народные гулянья. Самыми зрелищными на Сабантуе были бэйге (конные скачки вокруг холма, которые имитировали движение солнца) и куреш (национальная борьба на поясах). Абсолютный победитель в этих состязаниях получал главный приз - барана. Он нес его на поднятых руках, тем самым демонстрируя свою силу.

Популярными были веселые состязания: «бои» на коновязи-буме с солом. мешками, разбивание горшков с завязанными глазами, бег с полными ведрами на коромысле, бег в мешках; ходьба над рекой или озером по бревну, один конец которого был укреплен.