В челябинской Публичке покажут столкновение двух реальностей

В эту пятницу, 23 июня, в Выставочном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка «Столкновение реальностей». Автор – Эдуард Фадюшин – художник и дизайнер, который в свободное время путешествует по миру.

Фотографии из поездок становятся основами для digital-экспериментов. Используя графические редакторы, Эдуард объединяет разные фрагменты снимков, накладывает фильтры, меняет перспективу и дорисовывает новое. А свой стиль художник называет «Сюрреалистичная атмосферная пластика».

Например, в одной из работ, которая попала на афишу выставки, арт-объект из Австрии и отель необычной формы из Дубая превратились в кита. Отсюда и называние – «Столкновение реальностей».

«Все создается на некоем творческом “адреналине”. Отбираются фотографии, которые нравятся в данный момент, и в голове уже всплывает идея. Рисуется главный объект или персонаж, вокруг которого образуются причудливые формы», – объясняет Эдуард Фадюшин.

На выставке будут показаны не только работы, но и те самые кадры, которые стали их основой. Это фотографии, сделанные в поездках по городам России, а также по Испании, Узбекистану, Азербайджану, Мексике, Индии, Италии, ОАЭ, Болгарии, Кубе, Австрии, Турции и Чехии.

В рамках работы экспозиции для гостей и читателей библиотеки 22 июля творческая встреча с автором выставки Эдуардом Фадюшиным. Автор впервые покажет, как создаются такие работы.