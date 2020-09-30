В день своего 85-летия Челябинский театр кукол сыграет «Полонез Огинского»

Челябинский театр кукол имени В.Вольховского в день своего рождения, 2 октября, представит зрителям онлайн-премьеру спектакля «Полонез Огинского» по мотивам военной повести Константина Губаревича.

«Весной театр закрылся на капитальный ремонт, поэтому актёры в этом сезоне работают на разных площадках города – в Выставочном зале Союза художников, в ДК и школах, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина. - А вот премьеру спектакля, которая приурочена к 85-летию театра, было решено показать онлайн, чтобы новую постановку смогли увидеть все желающие. Показ для зрителей будет бесплатным, так что «Полонез Огинского» станет для них подарком от юбиляра».

Этот онлайн-показ - первый для театра опыт прямой трансляции спектакля в интернет-пространстве. Для того, чтобы эфир прошел на профессиональном уровне, с качественным изображением и звуком, было приобретено несколько видеокамер и видеопроцессор. Средства на покупку оборудования были выделены за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров.

Постановку спектакля осуществил главный режиссёр театра Александр Борок. Автор инсценировки и художник - Захар Давыдов. Композитор - Андрей Занога. Историю про подвиг мальчика Василька на войне исполнят артисты Екатерина Асанкина, Николай Архипов, Наталья Балдина, Елена Блажеева, Арина Жарикова, Арина Згурская, Анатолий Пристай и Артем Чистяков.

Премьера состоится 2 октября в 18 часов на youtube-канале театра.

Ссылка на просмотр спектакля будет доступна в течение следующего дня до18.00.