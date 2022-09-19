В Эрмитаже челябинский художник «ловил» бабочек

Художник из Челябинска Александр Разбойников давно и заслуженно считается «певцом бабочек». Наверное, в мире больше нет художника, который нарисовал столько бабочек и сделал их главной темой своего творчества.

Причем, Разбойников находит для бабочек все новые и новые «места обитания» - он автор цикла о древних цивилизациях, в которых присутствуют бабочки. Нашел он их в древнем Египте и Китае, в Японии и на уральском Аркаиме.

А теперь вот – в стенах Эрмитажа. Несколько лет назад художник был в Питере и в Эрмитаже волей неволей искал своих любимых «персонажей». А кто ищет, как известно, тот всегда найдет.

Встретил Разбойников изображения бабочек в интерьерах Эрмитажа, в частности, в так называемых, лоджиях Рафаэля.

Так он сделал первую работу из нового для себя цикла «Бабочки Эрмитажа». Всего челябинский художник нарисовал «про Эрмитаж» 12 работ.

Недавно Александр Разбойников побывал в Санкт-Петербурге и в Эрмитаже, где показал свои работы Михаилу Аникину, доктору искусствоведения, специалисту по живописи в крупнейшем музее мира.

Михаил Александрович Аникин, дав высокую оценку качеству работ челябинского художника, предложил в ближайшее время рассмотреть вопрос о возможности персональной выставки Александра Разбойникова в зале Аполлона Эрмитажа.

Вместе они совершили экскурсию «по стенам Эрмитажа», фрагменты которых нашли отражение в работах нового цикла уральского художника. И убедились: все отражено точно.

В руки Разбойникову попал альбом «Бабочки Эрмитажа» со вступительной статьей директора музея Михаила Пиотровского. Книга рассказывает о посуде, коврах, картинах, ювелирных изделиях, хранящихся в Эрмитаже, где представлены изображения бабочек.

Челябинский художник пролистал все пятьсот страниц альбома и для себя отметил, что его «открытий» в книге нет, а они могли бы ее дополнить и внести новые грани в эту тему.

Поэтому челябинский автор хочет сообщить о своей работе директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Возможно, что когда-нибудь увидят «эрмитажных бабочек» и посетители знаменитого музея мира.

Кстати, персональные выставки и встречи с известным челябинским художником в Санкт-Петербурге ожидаются в Музее Зоологического института АН, Доме-музее В. В. Набокова.

Челябинский художник расширяет свое представление о бабочках. Так, бабочки появились в его новых циклах - «Императорские особы через призму бабочки», «Великие географические открытия», «Знаменитые имена России».

И еще. Одну из работ Александра Разбойникова постоянно видят все посетители сайта агентства «Урал-пресс-информ». Этот логотип художник сделал по заказу агентства.

«Когда ко мне обратились с предложением создать логотип, получилось более десяти вариантов, - говорит художник. – Вместе с главным редактором Валерием Ивановым мы выбрали один. Меня попросили лишь добавить небольшую деталь – точку над «палочкой». Так получилась латинская буква «i». Когда бывает повод рассказать обо мне и на этом информационном ресурсе, вижу «свой знак». И это всегда приятно».