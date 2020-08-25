ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В издательстве «Каменный пояс» вышла новая книга мемуаров Константина Теплоухова

Культура
Сегодня, 16:50
Размер текста

В ближайшую пятницу. 28 августа, исполняется 150 лет со дня рождения Константина Теплоухова (1870–1942). Его дневники, рассказывающие о повседневной жизни старого Челябинска, стали настоящим открытием для издателей и читателей.

Руководитель издательства «Каменный пояс» Дмитрий Графов размышляет о том, почему мемуары скромного акцизного чиновника начала XX века стали настоящим бестселлером в наши дни.

Впервые дневниковые материалы Теплоухова были опубликованы в 1998 году — в краеведческом сборнике «Челябинск неизвестный». В 2001 году вышла книга воспоминаний Теплоухова «Челябинские хроники. 1899–1924». Она стала настольной книгой у людей, живо интересующихся историей родного города. В числе этих людей был Дмитрий Графов — руководитель издательства «Каменный пояс».

«Как-то мне в руки попалась книжка «Челябинские хроники», которую я прочел с большим интересом, — вспоминает Дмитрий Графов. — Потом перечитал ее заново, передал друзьям — и получилось так, что скоро за ней выстроилась целая очередь. Тираж у нее был небольшой, и я подумал, что такую замечательную книгу необходимо переиздать, сделать достоянием широкой общественности. Но просто переиздать — это как-то скучно. И мы решили обогатить издание путевыми заметками Теплоухова о его путешествии по Северному Уралу…»

Тогда же Дмитрий Графов отправляется в Петербург, где в Российской национальной библиотеке разыскивает несколько публикаций Теплоухова в журнале «Природа и охота». Эти тексты также вошли в книгу «Константин Теплоуховъ. Удивительное жизнеописание акцизного чиновника и человека в его мемуарах, рассказах и фотографиях. 1897–1924 гг.»., вышедшую в «Каменном поясе» в 2015 году. Издание получилось значительно объемнее «Челябинских хроник» и к тому же гораздо богаче проиллюстрировано. Фотографии из архива внучек Теплоухова оказались здесь как нельзя кстати. 

Однако эпопея вокруг творческого наследия Теплоухова на этом не закончилась. Дмитрий Графов вновь выезжает в Санкт-Петербург, где в Российской национальной библиотеке им обнаружены рассказы Теплоухова «По реке Чусовой» и «В Мраморском заводе». Они, наряду с дневниковыми записями «По Северному Уралу», легли в основу сборника рассказов «Путешествия по Уралу», изданного в «Каменном поясе» в 2017 году.

Накануне 150-летия славного челябинского бытописателя, фотографа, путешественника и охотника выходит книга «К.Н. Теплоухов. С ружьем по Уралу: очерк, дневниковые записи, публикации в журнале». В книгу вошел очерк «Киприн завод», впервые опубликованный в журнале «Псовая и ружейная охота» в 1898–1902 годах, «Охотничий дневник» и публикации Константина Николаевича в журнале «Псовая и ружейная охота».

Дмитрий Графов, издавший в «Каменном поясе» три книги Теплоухова, полагает, что у этой истории будет продолжение:

«Неопубликованный материал есть. Другое дело, насколько он будет интересен широкому кругу читателей. Ждут своего часа дневники детей, в частности, сына Владимира, зимовавшего за Полярным кругом на Диксоне в конце 20-х. Есть дневники других детей, в частности, Александра, который ездил поступать в Варшавский университет

  В силу юного возраста они были не столь наблюдательны, но интересные для историков факты там тоже есть», - поясняет издатель.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
22.08.20 12:18
Алексей Текслер поблагодарил участников «Культурного кода» за созданную красоту
21.08.20 12:22
Победители Ильменки: для вас снова поет Александр Шарыгин
21.08.20 12:20
Челябинский симфонический оркестр выберет для себя лучших музыкантов
20.08.20 10:59
Победители Ильменки: для вас снова поет Евгений Воронин
19.08.20 12:16
Победители Ильменки: для вас снова поет Павел Евграфов
18.08.20 10:53
Победители Ильменки: для вас поет квинтет «Консонанс»
17.08.20 10:40
На Кубке мира по художественной фотографии у России две серебряные медали
17.08.20 10:32
Победители Ильменки: для вас поет Александр Шарыгин
14.08.20 15:50
Медиаволонтеры вышли в оффлайн в Историческом музее
14.08.20 10:30
Для вас поет Олег Митяев
Происшествия
Сегодня, 12:55
Сдал всех
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности
Экономика
Сегодня, 16:03
Мусорная проблема в горнозаводской зоне Челябинской области - это только верхушка айсберга, нужна новая терсхема обращения с ТКО
Новости
Сегодня, 17:37
Экономика
Челябинск ждет федеральных миллиардов на поддержку пострадавшего бизнеса
Сегодня, 17:03
Общество
Еще больше челябинских школьников будут бесплатно кушать и пить молоко
Сегодня, 16:58
Общество
В Челябинска появилось два новых почетных гражданина
Сегодня, 16:30
Общество
Выставка «АГРО» в Челябинске станет первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии COVID-19
Сегодня, 16:28
Политика
До конца недели Челябинск остался без главы
Материалы рубрики
Сегодня, 14:56
Культура
Четыре дня «Фотофеста»:стрит-фотография, фотосалон и фотомарафон
22.08.20 12:18
Культура
Алексей Текслер поблагодарил участников «Культурного кода» за созданную красоту
21.08.20 12:20
Культура
Челябинский симфонический оркестр выберет для себя лучших музыкантов
14.08.20 15:50
Культура
Медиаволонтеры вышли в оффлайн в Историческом музее
12.08.20 20:47
Культура
Минкульт рассказал, как будут работать музеи в Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика