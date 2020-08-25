В издательстве «Каменный пояс» вышла новая книга мемуаров Константина Теплоухова

В ближайшую пятницу. 28 августа, исполняется 150 лет со дня рождения Константина Теплоухова (1870–1942). Его дневники, рассказывающие о повседневной жизни старого Челябинска, стали настоящим открытием для издателей и читателей.

Руководитель издательства «Каменный пояс» Дмитрий Графов размышляет о том, почему мемуары скромного акцизного чиновника начала XX века стали настоящим бестселлером в наши дни.

Впервые дневниковые материалы Теплоухова были опубликованы в 1998 году — в краеведческом сборнике «Челябинск неизвестный». В 2001 году вышла книга воспоминаний Теплоухова «Челябинские хроники. 1899–1924». Она стала настольной книгой у людей, живо интересующихся историей родного города. В числе этих людей был Дмитрий Графов — руководитель издательства «Каменный пояс».

«Как-то мне в руки попалась книжка «Челябинские хроники», которую я прочел с большим интересом, — вспоминает Дмитрий Графов. — Потом перечитал ее заново, передал друзьям — и получилось так, что скоро за ней выстроилась целая очередь. Тираж у нее был небольшой, и я подумал, что такую замечательную книгу необходимо переиздать, сделать достоянием широкой общественности. Но просто переиздать — это как-то скучно. И мы решили обогатить издание путевыми заметками Теплоухова о его путешествии по Северному Уралу…»

Тогда же Дмитрий Графов отправляется в Петербург, где в Российской национальной библиотеке разыскивает несколько публикаций Теплоухова в журнале «Природа и охота». Эти тексты также вошли в книгу «Константин Теплоуховъ. Удивительное жизнеописание акцизного чиновника и человека в его мемуарах, рассказах и фотографиях. 1897–1924 гг.»., вышедшую в «Каменном поясе» в 2015 году. Издание получилось значительно объемнее «Челябинских хроник» и к тому же гораздо богаче проиллюстрировано. Фотографии из архива внучек Теплоухова оказались здесь как нельзя кстати.

Однако эпопея вокруг творческого наследия Теплоухова на этом не закончилась. Дмитрий Графов вновь выезжает в Санкт-Петербург, где в Российской национальной библиотеке им обнаружены рассказы Теплоухова «По реке Чусовой» и «В Мраморском заводе». Они, наряду с дневниковыми записями «По Северному Уралу», легли в основу сборника рассказов «Путешествия по Уралу», изданного в «Каменном поясе» в 2017 году.

Накануне 150-летия славного челябинского бытописателя, фотографа, путешественника и охотника выходит книга «К.Н. Теплоухов. С ружьем по Уралу: очерк, дневниковые записи, публикации в журнале». В книгу вошел очерк «Киприн завод», впервые опубликованный в журнале «Псовая и ружейная охота» в 1898–1902 годах, «Охотничий дневник» и публикации Константина Николаевича в журнале «Псовая и ружейная охота».

Дмитрий Графов, издавший в «Каменном поясе» три книги Теплоухова, полагает, что у этой истории будет продолжение:

«Неопубликованный материал есть. Другое дело, насколько он будет интересен широкому кругу читателей. Ждут своего часа дневники детей, в частности, сына Владимира, зимовавшего за Полярным кругом на Диксоне в конце 20-х. Есть дневники других детей, в частности, Александра, который ездил поступать в Варшавский университет

В силу юного возраста они были не столь наблюдательны, но интересные для историков факты там тоже есть», - поясняет издатель.