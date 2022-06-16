В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

В Карабашский городской округ (Челябинская область) прибыл «дом культуры на колёсах». Уже 25 июня с помощью автоклуба для жителей Мухаметово организуют День посёлка. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. Стоимость мобильного дома культуры - восемь с половиной миллионов рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов.

Как сообщили в ведомстве, автоклуб удобен и автономен, его можно использовать в полевых условиях, а кузов легко трансформируется в сцену.

«Встроенное звуковое, световое и видео оборудование позволяет сделать любую культурную программу насыщенной и интересной. Бесперебойную работу оборудования автоклуба вдали от линий электропередач обеспечивает генератор», - отмечается в сообщении.

Автоклуб оказался в Карабашском городском округе крайне востребованным: весь июль с его помощью будут проводить выездные концертные программы «Огни родного города», посвящённые празднованию 200-летия со дня образования города Карабаша, лектории и выставки.

Приобрели мобильную сцену в рамках нацпроекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда» и партийного проекта «Единой России» — «Культура малой Родины». Этим летом также в рамках нацпроекта в Карабаше начнётся строительство Центра культурного развития.