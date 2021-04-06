В Копейске откроется персональная выставка художницы Ирины Стайловской

В следующую пятницу, 16 апреля, в Краеведческом музее города Копейска (Челябинская область) откроется персональная выставка «Цвет души» художницы Ирины Стайловской.

Посетители смогут увидеть около 25 работ, выполненных в разных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт) и живописных техниках (масло, акварель, гуашь и пастель). По словам художницы, на выставке будет много изображений цветов, которые подарят всем по-настоящему весеннее настроение. Вход на выставку бесплатный.

«Я уверена, цветы не могут оставить равнодушной ни одну женщину. К сожалению, срезанные цветы в вазе не могут долго радовать нас своей красотой, поэтому я запечатлела ее в картинах и постаралась в своих работах передать аромат цветов через цвет и свет», – рассказала Ирина Стайловская.

Также Ирина Стайловская призналась, что свое творчество она могла бы описать одной фразой – впечатление и трансформация. Восприятие окружающей действительности художница показывает через преломление без задачи передать точь-в-точь.

«Передавая атмосферу, я даже специально добавляю больше цвета в работу. Хочется, чтобы зритель, посмотрев на мои картины, заряжался энергией безмятежной гармонии и состояния благодарности. В первую очередь, творчество для меня – это эмоциональная связь произведения и зрителя. Без диалога мое творчество бессмысленно», – поделилась с корреспондентом «Урал-пресс-информ» своей точкой зрения на творчество Ирина Стайловская.

Для справки:

Ирина Стайловская родилась в 1979 году в городе Копейске Челябинской области. С десяти лет обучалась в Художественной школе, с отличием окончила Челябинское художественное училище, а затем – Челябинскую Государственную Академию культуры и искусства. После вуза пришла работать в детскую школу искусств №2, где работает по сей день. Является участницей международного проекта «Арт-Созвездие 21 века».