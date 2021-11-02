В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»

В Новом Художественном театре Челябинска шестого и седьмого ноября состоится премьера мистической драмы «Метель» по пьесе русского классика XX века Леонида Леонова. Постановку спектакля осуществил главный режиссёр НХТ Евгений Гельфонд.

«Ещё со времён Пушкина с метелью в русском искусстве связано понятие – судьба, - рассказывает о премьере заведующая литературной частью театра Майя Брандесова-Давыдова. - Пьеса одного из самых загадочных, недооценённых и удивительных русских писателей Леонида Леонова как раз о такой метели. «Мело, мело по всей земле, во все пределы…» – говорится в стихах Пастернака… В пьесе Леонова – тревожная зима в преддверии большой войны. Элементы исторической драмы и семейной саги, любовные треугольники и детективные сюжеты – всё смешалось в доме Сыроваровых в роковую предновогоднюю ночь. Но только ли в доме Сыроваровых? Пожалуй, во всех домах России того времени. А быть может и в наших домах сегодня».

Новый Художественный театр предлагает совершить путешествие в метельную синь 1930-х и поговорить о смысле жизни, о понятиях чести и совести, о тьме и свете, тепле и холоде, о том, что составляет бытие человеческого духа во все исторические эпохи.

В спектакле заняты ведущие и молодые артисты театра.

Начало спектакля в 18-00.