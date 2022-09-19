В «Омнибусе» - первый Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области

Коллектив Златоустовского государственного

драматического театра «Омнибус» поздравил своего коллегу, ведущего актёра Максима Фаустова с присвоением ему

почетного звания «Заслуженный работник культуры и искусства

Челябинской области».

Это звание присвоено талантливому артисту постановлением губернатора за вклад в развитие театрального искусства и за высокие творческие достижения. Об актёре, его творческом пути и самых значимых событиях в его творчестве мы попросили рассказать заведующую литературной частью «Омнибуса» Светлану Трофимову:

- Вот уже 20 лет выходит на сцену нашего театра актер Максим

Фаустов, которого хорошо знают и всегда узнают жители Златоуста. Он покоряет взрослых и детей своей яркой игрой в каждой роли, своей искренностью и правдивостью. Самозабвенно влюбленный в свою профессию, актер сыграл множество главных разнохарактерных ролей, создал за эти два десятилетия глубокие, запоминающиеся образы классической и современной драматургии. Вот лишь некоторые из его ролей, которые были восторженно приняты зрителями и стали этапными в его творческой биографии – это Ять в «Свадебной феерии» А.П. Чехова, Валентин в «Жизни человеков» А. Слаповского, Тартюф из одноименного

произведения Ж.-Б. Мольера, Ричард Уилли в «Люксе № 13» Р. Куни, Кречинский из трагикомедии А.В. Сухово-Кобылина «Кречинский», Аристарх в «Энергичных людях» В. Шукшина, Хлестаков в «Ревизоре» Н.В. Гоголя, Борцов в драме А.П. Чехова «На большой дороге», Марио в «Любовь до» А. Николаи, Ильин в «Пяти вечерах» А. Володина, Борис Олегович в «Афинских вечерах» П. Гладилина и многие другие.

На фестивалях «Сцена – 2008» и «Сцена – 2009» Максим Фаустов был отмечен дипломами в номинациях «За лучшую мужскую роль» (Тартюф) и «За лучший актерский дуэт» с актрисой О. Заславской (Баркасов в спектакле по М. Зощенко «Любовь, интриги и портфель»).

А ещё в послужном списке актера – успешный опыт в режиссуре, постановки двух театральных уроков-спектаклей: по творчеству Н.В. Гоголя «Горьким моим словом посмеюся…» и «Сказы Уральских гор», а также сказка «Кошкин дом» С.Маршака. Обладая хорошей пластикой, он также успешно справлялся с ролью хореографа-постановщика в целом ряде спектаклей. Актёр принимал активное участие в совместных проектах «Омнибуса» и местного телевидения, посвященных Дню театра, 260-летию города Златоуста (фильм «Улица»), 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (фильм «Пришел солдат с войны»). И сегодня Максим Викторович Фаустов, находясь в отличной творческой форме, полон желания продолжать служить родной сцене, создавая на радость поклонникам «Омнибуса» новые роли и новые спектакли.