19.09.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» не смог выйти из СИЗО
19.09.2022
В «Омнибусе» - первый Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области
19.09.2022
Самые лучшие огнеборцы живут и работают в Челябинской области
19.09.2022
Социальные учреждения Челябинска начали подавать заявки на подключение к теплу
19.09.2022
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 1,4 раза
19.09.2022
Полицейские Кыштыма на руках вынесли женщину из леса
В «Омнибусе» - первый Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области
22.08.2022
«Путешествие в Бессознательное» открыло новые грани таланта «Омнибуса»
03.06.2022
«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии
26.04.2022
Браво, Горбачевский! Аплодисменты юбиляру Златоустовского «Омнибуса»
25.04.2022
«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022