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В театрах Челябинской области стартует новогодняя кампания

В субботу, 19 декабря, в театрах Челябинской области стартует новогодняя кампания. Первые утренники пройдут параллельно в четырех областных театрах: в Камерном, кукольном и Молодежном театрах Челябинска и в театре «Омнибус» Златоуста.

В Камерном театре специально к Новому году приготовили премьеру спектакля «Мой папа па-па-па-па-па!» про золотого цыпленка. Молодежный повторит для своих зрителей прошлогоднюю премьеру «Мой папа – Дед Мороз».

Театр кукол им. Вольховского, несмотря на ремонт и временный переезд в выставочный зал союза художников, готов показать сразу четыре разных сказки: «Три снежинки», «Курочка Ряба», «Колобок» и «Репка».

Артисты театра «Омнибус» Златоуста подготовили для маленьких зрителей две музыкальных постановки: «Емелин Новый год», «Счастливый новогодний билет».

В областном центре к коллегам присоединятся муниципальные театры «Манекен», Новый художественный и «Скарабей». В первом завтра сыграют премьеру новогодней постановки «Spocky Noki». Театр песочной живописи и теней «Скарабей» покажет «Щелкунчика». Актеры Нового художественного начнут новогоднюю кампанию со спектакля «Путеводная звезда», а на следующий день расскажут сказку об Ивашке Белой рубашке.

В воскресенье, 20 декабря, Новый год начнут отмечать в челябинском театре драмы. Маленькие зрители и их родители смогут посмотреть премьеру сказки «Снежная королева».

Свою историю про зимнюю волшебницу подготовила челябинская филармония. Первый показ спектакля «В замке Снежной королевы» в органном зале «Родина» состоится 25 декабря. Параллельно в концертном зале Прокофьева будет идти сказка «Морозко».

И в следующую субботу, 26 декабря, в новогоднюю гонку вступит и челябинский театр оперы и балета. Зрителей ждет целая программа: мюзикл для всей семьи «Двенадцать месяцев», балет «Щелкунчик» и симфонический концерт «На прекрасном голубом Дунае».

Рекордсменом по количеству заявленных спектаклей стал театр кукол, запланировавший 112 показов. Среди передовиков Молодежный театр, где обещают сыграть 46 спектаклей и златоустовский «Омнибус», артисты которого 37 раз выйдут на сцену в новогоднюю кампанию.