Владимир Спиваков выступит в Челябинске

В Челябинске 10 октября выступит знаменитый Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Концерт одного из самых титулованных оркестров России состоится в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

Под управлением народного артиста СССР маэстро Владимира Спивакова коллектив исполнит изысканные произведения выдающихся композиторов, таких как Ж. Бизе, Р. Щедрин, Г. Форе и М. Равель. Приезд Национального филармонического оркестра России на Южный Урал стал возможен благодаря сотрудничеству Челябинской и Московской филармонии в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Возможно, одним из самых ярких моментов концерта станет исполнение «Кармен-сюиты» Жоржа Бизе – это легендарное произведение покорило сердца зрителей со всего мира. Пронзительные мелодии, эмоциональная глубина сюиты, ее мелодичность и искрящаяся энергия не могут надоесть и оставить публику равнодушной, даже если слушаешь это произведение в стотысячный раз. В атмосферу изящества и очарования погрузит и «Павана» Габриэля Форе. Затем зритель отправится в музыкальное путешествие по улицам Парижа, наполненное романтическими звуками и живописными образами – в исполнении Национального филармонического оркестра прозвучит сюита «Париж» Жака Ибера. В заключение концерта зрителей ждет грандиозное исполнение «Болеро» Мориса Равеля.

Национальный филармонический оркестр России в сезоне 2022/2023 отметил 20-летие творческой деятельности. В его составе объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. За годы активной творческой жизни НФОР сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, завоевать любовь публики и признание профессионалов в своей стране и за рубежом.

СПРАВКА

«Всероссийские филармонические сезоны» – программа Министерства культуры Российской Федерации. Это уникальный гастрольный проект отечественных профессиональных музыкальных коллективов, солистов-инструменталистов и дирижёров.

Программа реализуется в рамках государственной культурной политики по осуществлению равного доступа всех граждан России к культурным ценностям. А также способствует активизации, развитию и обогащению музыкальной культуры регионов Российской Федерации, воспитанию просвещенного слушателя, созданию условий, направленных на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В 2023 году в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» запланированы свыше 300 концертов в 65 городах страны 45 регионов. К участию в гастролях привлечены не менее 30 ведущих федеральных и региональных симфонических оркестров, лауреаты престижных всероссийских и международных конкурсов, выдающиеся дирижеры.