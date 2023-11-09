Юбилей Валентины Качуриной – это событие для всех театралов Челябинска

Сегодня, девятого ноября 2023 года, юбилей отмечает Валентина Васильевна Качурина - народная артистка России, ведущая актриса Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова. Бенефис по случаю этого события, бесспорно знаменательного для театралов и поклонников таланта верной и преданной служительницы сцены, пройдёт 13 ноября в Молодежном театре.

Актриса выйдет на сцену в роли миллионерши Этель Сэвидж в лирической комедии по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж». Это одна из недавних главных и ярких ролей в большом послужном списке актрисы (а сыграно их более ста), которые во многом определяют репертуарную политику театра и являются его поистине золотым фондом.

В Челябинском театре драмы Валентина Качурина служит с 1970 года, то есть больше полувека. После окончания Саратовского театрального училища в 1968 году вместе со всем курсом она приехала в Барнаул, где два сезона работала в Алтайском краевом ТЮЗе. На челябинскую сцену молодая талантливая актриса вышла сразу с заявкой на серьёзные главные роли. И всей последующей своей работой лишь это подтверждала. Вот лишь некоторые её великие, разноплановые, замечательные роли - Шурка в «Егоре Булычове» М. Горького, Валя Онощенко в «Русских людях» К. Симонова, Дездемона в «Отелло» У. Шекспира, Регана в «Короле Лире», Наташа в «Фальшивой монете» М. Горького, Ольга Петровна в «Хищниках» А. Писемского, Регина Гидденс в «Маленьких лисах» Л. Хеллман, Аглая в «Серебряной свадьбе» А. Мишарина, Маргарита Ивановна в «Самоубийце» Н. Эрдмана, Зоя Пельц в «Зойкиной квартире» Булгакова.

Невозможно забыть Валентину Качурину в роли Марии Стюарт в одноименной трагедии Ф. Шиллера, Кручинину в мелодраме А. Островского «Без вины виноватые» или Мурзавецкую в «Волках и овцах». Среди последних блистательных ролей актрисы – Леди Хэв («Бал воров» Ж. Ануй), Анни («Леди на день» О. Данилов), Гликерия Егоровна («Время женщин» Е. Чижова), Миссис Сэвидж («Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрик).

Народная артистка России Валентина Качурина из той великой плеяды актеров, которые не просто работают в театре, а служат высшим идеалам русского драматического искусства. Она из школы или, как говорят, из «гнезда Орлова», что уже говорит само за себя. И планку мастерства, полученную в школе своего великого педагога и режиссёра, она никогда, ни единой ролью не роняла. Потому Валентина Качурина народная не только по званию, но, прежде всего, - по признанию и любви.

Красоту, талант и высочайший профессионализм актрисы всегда высоко ценили зрители, коллеги по сцене и, конечно, режиссеры. Она была одной из самых любимых актрис Наума Орлова, художественного руководителя театра драмы. А известный московский режиссер Аркадий Кац, который не раз ставил спектакли в Челябинской драме и в главных ролях в этих спектаклях видел только Валентину Качурину, так отзывался об актрисе: «Качурина имеет качество, не перестающее удивлять и радовать. Помимо природной одаренности, есть ее отношение к работе, которое граничит с фанатизмом, в самом лучшем смысле этого слова».

Валентина Васильевна, действительно, человек уникальный. Она совершенно лишена звёздности и равнодушие. Несмотря на большой жизненный и творческий опыт, у нее и сегодня по-детски горят глаза. Причем, не только на свою работу. Ей интересно всё: положение в мире и стране, обсуждения спектаклей критиками, спектакли коллег в других челябинских или заезжих театрах. И она также искренне переживает за всё и всех: за больную актрису, за обстановку в коллективе, за критическую статью о театре. Она по-прежнему принципиальна в своей гражданской позиции и невероятно активна во всех общественных делах, касающихся театра. Отдыхать, успокоиться, заслуженно почить на лаврах – не для неё. Так что сегодняшний юбилей Валентины Качуриной – не подведение итогов, не точка в её актёрской жизни, а запятая или многоточие, после которых есть ещё что сказать, сделать и сиграть.