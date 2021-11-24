Юбилею Челябинской драмы посвящена фотовыставка «100 лет вместе с городом» 

Сегодня, 24 ноября, в Челябинске, в Государственном историческом музее Южного Урала, в его музейно-выставочном центре, открывается фотовыставка «100 лет вместе с городом. Театр в лицах». Выставка приурочена к вековому юбилею Челябинского академического театра драмы имени Н.Ю. Орлова. Торжество по случаю этой даты пройдёт в театре девятого декабря. А накануне поклонники академической драмы смогут познакомиться с её историей по фотографиям.

«За 100-летнюю историю в театре собран огромный фотоархив,- рассказывает заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова.- Но показать его полностью просто невозможно. В фотособрании десятки тысяч снимков, каждый из которых составляет особую ценность. Каждое появление артиста на сцене - уникально. Каждый его жест, эмоция, взгляд - это миг, который уже никогда не повторится. И лишь объектив фотокамеры способен остановить мгновенье, превратить его в историю, сохранить и передать будущим поколениям».

В экспозицию выставки вошли архивные фотоматериалы, многие из которых выставляются впервые и в которых представлены воплощенные в сценических образах исторические персонажи.

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Вход на юбилейную фотовыставку «Сто лет вместе с городом. Театр в лицах» со стороны набережной (первый этаж). Она продлится до 31 декабря этого года.

Своеобразным эпиграфом или прологом к экспозиции в историческом музее Южного Урала стала галерея актерских портретов, размещенная перед главным входом в академический театр драмы.