Залы Картинной галереи Челябинска снова наполнятся музыкой

Залы челябинской Картинной галереи впервые после снятия режима самоизоляции наполнятся музыкой.

В воскресенье, 20-го сентября, здесь состоится класс-концерт с участием студентов Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского (начало - в 15 часов).

Днем раньше, 19-го сентября, на этой популярной площадке музея изобразительных искусств пройдут лекции на тему «Кукрыниксы – творческий союз на службе у Победы» (начало – в 14 часов).

Как отмечают в пресс-службе музея, творческое объединение «Кукрыниксы» было яркой художественной группой в отечественном искусстве советского периода. Расцвет их творчества пал на сложные и трагичные годы Великой Отечественной войны. В это время хлесткая сатирическая графика «Кукрыниксов» поддерживала боевой дух и настрой советской армии.

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств хранится монументальное полотно «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии», которое сейчас представлено в одном из залов Картинной галереи в рамках выставочно-мультимедийного проекта «Победа крупным планом», реализованного под эгидой национального проекта «Культура».

Об истории создания творческого коллектива, об их творческом пути 19-го сентября расскажет младший научный сотрудник музея Полина Кузнецова.