Запорожские встречи Челябинского НХТ в преддверии  его юбилея

Новый Художественный театр Челябинска откроет свой юбилейный, 30-й творческий год, пятого октября. А в преддверии этого торжественного события основная часть труппы театра целую неделю (с 11 по 17 сентября) работала в Запорожье. Для зрителей Мелитополя и Бердянска артисты показывали спектакли, а для молодых участников театральных и других творческих студий провели несколько уроков актёрского мастерства.

«В запорожской прессе поездку Нового Художественного театра назвали гуманитарной миссией, - рассказывает заведующая литературной частью театра Майя Давыдова-Брандесова. - Возможно, эти слова кому-то покажутся громкими, но для людей, которым в этой суровой военной ситуации жизненно необходима духовная поддержка с «большой земли», такие встречи, действительно, значат много. В Бердянске, в Доме культуры «Маяк», ведущий актёр Александр Майер сыграл моноспектакль по стихам Сергея Есенина «О, верю, верю, счастье есть!», а в Центре культуры «Современник» Константин Талан и Евгения Зензина провели мастер-классы, в ходе которых и дети, и взрослые обучались работе со своим речевым и голосовым аппаратом и получали уроки актёрской импровизации. А на сцене Бердянского Дворца Культуры состоялся показ одного из самых популярных спектаклей НХТ «Светлые души» по рассказам В. М. Шукшина».

Вот отклик на этот спектакль в газетной публикации: «Понятные и близкие каждому шукшинские герои с широкой русской душой любили и мечтали, разочаровывались и горевали, напоминая зрителю о том, что только свет души - главное, что может придать смысл жизни. Завершился спектакль бурными овациями. Зал аплодировал стоя, а это самый большой комплимент всем, кто создает на сцене удивительный мир под названием Театр».

В Мелитополе «Светлые души» были сыграны во Дворце Железнодорожников, а Константин Талан и Евгения Зензина провели по три мастер-класса.

«Красота южной природы, прекрасная солнечная погода, казалось бы, «рай земной», но постоянный гул военных вертолётов напоминал о том, что в любой миг эта гармония может превратиться в ад, - вспоминает актриса и режиссёр Евгения Зензина. - Тем острее понимаешь, как хороша жизнь и как важно то, что делают сейчас наши бойцы, защищая, охраняя её!».

Такое начало юбилейного сезона дорогого стоит для самой труппы НХТ. Встречи в Запорожье, восторженные отзывы зрителей, благодарные письма и дипломы руководителей обоих городов Запорожья ещё раз убедили актёров том, что их творчество и по-настоящему искреннее отношение очень необходимы людям, которые в своей жизни столкнулись с тяжелыми испытаниями. А это постоянно будет им напоминать и вдохновлять.

В ответ на организацию незабываемых Запорожских встреч, благодарные отзывы и дипломы Новый Художественный театр выражает глубокую признательность тем, без кого эта поездка была бы невозможна: Юрию Кованову – заместителю Министра культуры, спорта и туризма Военно-гражданской администрации Запорожской области; Евгении Снеговской –начальнику отдела культуры и межнациональных отношений Министерства культуры, спорта и туризма Военно-гражданской администрации Запорожской области и Юлии Симоненко – ведущему специалисту отдела по развитию культуры и искусства Министерства культуры, спорта и туризма Военно-гражданской администрации.