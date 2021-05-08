Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»

В Златоустовском театре «Омнибус» (Челябинская область) в праздничные майские дни прошла театральная «Неделя милосердия», посвященная 76-й годовщине Великой Победы.

«Особенность нынешней «Недели милосердия» в том, что она прошла уже в 30-й раз, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - В 1992 году по инициативе директора театра Александра Сергеевича Романова и при поддержке руководителей города и совета депутатов творческий коллектив провёл эту благотворительную акцию. С тех пор в преддверии Дня Победы «Омнибус» приглашает на бесплатный просмотр спектаклей детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников интерната и детского дома, а также взрослых зрителей из общества инвалидов, участников горячих точек, ликвидаторов катастроф, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, тружеников тыла, узников концлагерей».

В этот раз для ребятишек артисты играли сказку «Свистать всех наверх, или джинн в кувшине», а взрослые смотрели гоголевского «Ревизора» и французскую музыкальную комедию «Крошка».

Каждый спектакль начинался с поэтического пролога и фильма, который рассказывал историю театральной благотворительной акции.

На открытии юбилейной «Недели милосердия» зрителей приветствовал и поздравил с майскими праздниками глава Златоустовского городского округа Максим Борисович Пекарский.

За 30 лет около 64 тысяч зрителей стали участниками милосердного праздника Златоустовского «Омнибуса».