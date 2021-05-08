08.05.2021
Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
08.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
08.05.2021
В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
07.05.2021
За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
07.05.2021
В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
07.05.2021
В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
30.04.2021
«Грани таланта» - ещё один юбилей Златоустовского театра «Омнибус»
13.04.2021
Златоустовский «Омнибус» свой новый век начал с премьеры
22.03.2021
«Омнибусу» - сто лет, но он продолжает давать уроки
15.02.2021
У театралов Златоуста к драматургии Мольера особое отношение
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021