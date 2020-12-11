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Златоустовский «Омнибус» готовит «Емелин Новый год»

Златоустовский драматический театр «Омнибус» готовится к новогодним встречам со своими маленькими зрителями. И в эти дни на главной сцене театра идут репетиции музыкальной сказки «Емелин Новый год» по пьесе Дмитрия Голубецкого.

«Сказочного героя Емелю все знают, но не все знают, что с ним однажды приключилось, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - Дело в том, что Емеля совсем разленился, когда пойманная им волшебная щука стала выполнять все его желания. Да только не знал он, что у волшебства есть срок – три года. Когда же они

пролетели, оказалось, что Емелюшка совсем работать разучился, все позабыл. И тут начинается уже другая интереснейшая история, которую и увидят на сцене театра «Омнибус» юные зрители».

И хотя не будет в этом году веселого представления и хороводов у елки, Дед Мороз со Снегурочкой обязательно придут к детям, чтобы поздравить их с любимым волшебным праздником. А сразу после представления ребята отправятся получать подарки, для выдачи которых в фойе определены специальные места.

Над постановкой сказки, премьера которой состоится 19 декабря, работают: режиссер Борис Горбачевский, художник Лилия Файзулина, композитор Александр Романов, хореограф Виктория Пестова.

Во время новогодней кампании в «Омнибусе» будет соблюден масочный режим и все необходимые меры санитарной предосторожности.