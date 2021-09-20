Златоустовский «Омнибус» открыл новый сезон уроком в стиле рэп

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» первыми зрителями его нового 102-ого сезона стали школьники.

На основной сцене театра состоялась премьера театрального урока «Мораль сей басни такова..» по творчеству И.А. Крылова. Постановку спектакля-урока осуществил заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, над декорациями работала художник Юлия Кузнецова, над танцевальными номерами – хореограф Виктория Пестова.

«У этого сценического урока есть предыстория, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - Он обрел в стенах «Омнибуса» свое второе дыхание. Впервые спектакль появился на

Златоустовской сцене в начале 90-х. В роли драматурга тогда выступила завлит театра Ирина Кручинина, режиссером спектакля был заслуженный деятель искусств РФ Михаил Поляков. Но спустя какое-то время спектакль был снят с репертуара».

«Когда мы думали над расширением программы театральных уроков-спектаклей, решили восстановить урок по басням Крылова, но сделать его в другой современной форме, тем более что в театре появились новые технические средства, - говорит Вячеслав Борисов. - В результате появилась оригинальная версия с новыми актерами и в новых декорациях».

Спектакль, в котором играют молодые актеры, получился ярким и для сегодняшних школьников интересным, современным. Им рассказали

о творчестве великого баснописца …в стиле рэп. «Замечательный спектакль! Классный! – первые впечатления первых зрителей, которые признавались, что после него им захотелось выучить басни Крылова.

К этому театр и стремится, создавая для юных зрителей сценические уроки на основе литературной классики, которая входит в их школьную программу.

А вдохновляли юных зрителей на изучение творчества великого русского баснописца артисты театра Анна Гараева, Андрей Заварухин, Мария Лозунова, Надежда Незнахина и Александр Якунин.